التهاب الأذن، المعروف أيضا بالتهاب الأذن الوسطى الحاد، هو عدوى مفاجئة تصيب الأذن الوسطى، وهي الفراغ الهوائي بين طبلة الأذن والأذن الداخلية.

تحتوي الأذن الوسطى على عظام دقيقة تساعد على نقل الصوت من طبلة الأذن إلى الأذن الداخلية، مما يتيح السمع الطبيعي.

تؤدي قناة استاكيوس دورا مهما في تنظيم ضغط الهواء وتصريف السوائل من الأذن الوسطى، وعند انسدادها أو إصابتها بالعدوى، تتراكم السوائل في الأذن، ما يسبب الألم وضعف السمع، وفقا لموقع "clevelandclinic".

أعراض التهاب الأذن

ألم شديد في الأذن.

فقدان الشهية.

صعوبة في النوم.

ضعف السمع أو شعور بالامتلاء في الأذن.

إفرازات صفراء أو بنية أو بيضاء.

أسباب التهاب الأذن

تحدث الالتهابات بسبب البكتيريا أو الفيروسات التي تنتقل من الجهاز التنفسي العلوي إلى الأذن الوسطى عبر قناة استاكيوس.

تسبب العدوى تورم القناة، ما يؤدي إلى انسدادها وتراكم السوائل المصابة بالعدوى.

مضاعفات التهاب الأذن

تحدث مضاعفات عند الالتهابات المتكررة أو المستمرة، وتشمل:

فقدان السمع مؤقت أو دائم في حالات الالتهاب المزمن

ضعف السمع يؤثر على تعلم النطق لدى الأطفال

تمزق طبلة الأذن.

انتشار العدوى التي تصل إلى العظام خلف الأذن أو الأغشية المحيطة بالدماغ.

علاج التهاب الأذن

المسكنات

تساعد على تخفيف الألم والحرارة، مثل أدوية خافضة للحرارة ومسكنات مناسبة للأطفال.

المضادات الحيوية

تُستخدم إذا كانت العدوى بكتيرية أو إذا كانت شديدة، في بعض الحالات، يُنتظر عدة أيام لمعرفة ما إذا كان الالتهاب سيشفى تلقائيا قبل وصف المضاد الحيوي.

التدخل الجراحي

في حالات الالتهاب المزمن أو تراكم السوائل لفترة طويلة، يحتاج الطفل إلى إجراءات جراحية صغيرة لتصريف السائل وإعادة وظيفة الأذن الوسطى.

