لماذا غيرت سامسونج موعد إطلاق Galaxy S26 في اللحظة الأخيرة؟

تستعد شركة سامسونج لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S26، التي تضم هواتف "Galaxy S26" و "Galaxy S26 Ultra"، في خطوة تختلف عن نمط الإطلاق التقليدي الذي اعتادت عليه الشركة خلال السنوات الماضية.

وبحسب تقرير لموقع "techi"، تشير التوقعات إلى أن سامسونج تتجه نحو إطلاق متأخر ومخطط له بعناية، بهدف تعزيز الزخم الإعلامي وزيادة الاهتمام بسلسلة هواتفها الرائدة، خاصة قبل انطلاق المؤتمر العالمي للجوال (MWC).

موعد إطلاق Galaxy S26

وبحسب التقرير عادة ما تكشف سامسونج عن هواتفها الرائدة خلال حدث Galaxy Unpacked، وهو ما سيستمر في عام 2026، ولكن بتغييرات ملحوظة في التوقيت.

وكانت التوقعات الأولية تشير إلى إطلاق طرازات Ultra وEdge وPro في أواخر يناير، إلا أن الشركة قررت العودة إلى التشكيلة التقليدية المكونة من S26 وS26+ وS26 Ultra.

ويأتي هذا القرار في ظل سعي سامسونج للحفاظ على سعر تنافسي يبدأ من 799 دولارا، إلى جانب الأداء التجاري الأضعف من المتوقع لهاتف Galaxy S25 Edge، وهو ما أدى إلى إعادة ترتيب خطة الإطلاق وتأخير مواعيد التصنيع.

موعد حدث Galaxy Unpacked

وفقا لمصادر موثوقة في قطاع التكنولوجيا، من بينها إيفان بلاس وآيس يونيفرس، من المقرر أن يعقد حدث Galaxy Unpacked في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء 25 فبراير 2026.

ومن المتوقع، إذا التزمت سامسونج بنهجها المعتاد، أن يبدأ الحدث الرئيسي في حوالي الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع بث مباشر عالمي يتابعه ملايين المشاهدين حول العالم.

استراتيجية الإعلان عن الحدث

تشير التقديرات إلى أن سامسونج ستعلن رسميا عن موعد الحدث قبل نحو أسبوعين من انعقاده.

وفي العام الماضي، اختارت الشركة إرسال الدعوات بالتزامن مع اليوم الأول من معرض CES، وهو ما منحها حضورًا قويًا في التغطيات التقنية المبكرة.

وفي عام 2026، يرجح أن تتبع سامسونج الاستراتيجية نفسها، خاصة أن الحدث سيعقد قبل أيام قليلة من انطلاق المؤتمر العالمي للجوال في 2 مارس، ما يعزز فرص تصدرها المشهد الإعلامي، إذ تشير التوقعات إلى إرسال الدعوات خلال أسبوع 9 فبراير.

هل يظهر Galaxy S26 FE لاحقا؟

من المتوقع أن تكشف سامسونج عن هاتف Galaxy S26 FE في وقت لاحق من العام، لينضم إلى سلسلة S26.

وتعرف إصدارات Fan Edition بأنها نسخ أقل سعرا من الهاتف الرائد، مع الاحتفاظ بجزء كبير من المواصفات الأساسية، إلا أنها تطرح عادة بعد عدة أشهر من الإطلاق الرسمي.

وبالنظر إلى أن هاتف Galaxy S25 FE صدر في سبتمبر 2025، فمن غير المتوقع أن يظهر S26 FE قبل نهاية عام 2026.

الطلبات المسبقة لهاتف Galaxy S26 Ultra

من المنتظر أن تفتح سامسونج باب الطلبات المسبقة فور انتهاء حدث Galaxy Unpacked، وهو ما قد يحدث في 25 فبراير 2026.