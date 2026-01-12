10 خطوات يجب اتباعها لقيادة السيارة في قلب الرمال والأتربة بأمان

تشهد محافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة، وسيناء، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالي والوجه البحري، مساء الاثنين، موجة تقلبات جوية سريعة وحادة، حيث تسيطر الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الأجواء.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا جويًا عاجلًا بشأن تدهور الرؤية الأفقية نتيجة الرياح المحملة بالأتربة، والتي بدأت بالفعل على مناطق شمال الصعيد والبحر الأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والقاهرة الكبرى.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان لها، إن الرؤية الأفقية تنخفض على بعض المناطق إلى أقل من 1000 متر.

وتشهد تلك الأجواء العاصفة زيادة مخاطر الحوادث المرورية بالطرق السريعة والمكشوفة، إذ يواجه الكثير من سائقي السيارات صعوبة في مناظرة الطرق لمسافات تسمح بتفادي الاصطدام بالسيارات الأخرى.

ويرصد التقرير التالي مجموعة من الخطوات التي ينصح باتباعها قبل وأثناء القيادة اضطراريًا في الأجواء العاصفة لتفادي الحوادث:

فحص الإطارات

احرص على أن تفحص سيارتك قبل الخروج في حال معرفتك بوجود عاصفة ترابية؛ فالإطارات يجب أن تكون بحالة جيدة.

مسافة الرؤية

احرص على أن تترك مسافة لا تقل عن 300 متر من السيارة التي تسير أمامك على الطريق لرؤية واضحة.

إضاءة المصابيح

شغل "المصابيح الأمامية" و"مصابيح الضباب" حتى تسمح لقائدي المركبات الأخرى برؤيتك من مسافة بعيدة.

الفرامل المفاجئة

ينصح خبراء المرور بتفادي الاستخدام المفاجئ للفرامل في الأجواء العاصفة، لعدم التعرض لخطر الاصطدام بالسيارات الأخرى المحيطة.

غلق زجاج السيارة

احرص على غلق زجاج السيارة؛ حتى تتجنب أي عوائق أو حطام متطاير يكون أمامك على الطريق.

ماسحات الزجاج

تأكد من أن ماسحات الزجاج الأمامي والخلفي تعمل بصورة جيدة إلى جانب تفقد ماء الماسحات قبل الخروج في العاصفة.

التوقف عن القيادة

ينصح خبراء السلامة بالهيئة الألمانية بالتوقف إلى جانب الطريق في حال زاد معدل سرعة الرياح؛ حيث إن الاستمرار في القيادة قد يعرض السيارة إلى الانقلاب.

الهاتف المحمول

التحدث بالهاتف المحمول أثناء القيادة في الأجواء العاصفة يزيد من مخاطر التعرض للحوادث.

الانشغال بغير الطريق

تحذر الإدارة العامة للمرور من الانشغال عن مراقبة الطريق أثناء القيادة.

استخدام الإشارات

يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، وذلك تفاديًا للاصطدام بالسيارات القادمة من الخلف.