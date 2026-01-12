إعلان

10 خطوات يجب اتباعها لقيادة السيارة في قلب الرمال والأتربة بأمان

كتب : مصراوي

05:11 م 12/01/2026 تعديل في 05:47 م

العاصفة الترابية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد محافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة، وسيناء، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالي والوجه البحري، مساء الاثنين، موجة تقلبات جوية سريعة وحادة، حيث تسيطر الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الأجواء.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا جويًا عاجلًا بشأن تدهور الرؤية الأفقية نتيجة الرياح المحملة بالأتربة، والتي بدأت بالفعل على مناطق شمال الصعيد والبحر الأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والقاهرة الكبرى.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان لها، إن الرؤية الأفقية تنخفض على بعض المناطق إلى أقل من 1000 متر.

وتشهد تلك الأجواء العاصفة زيادة مخاطر الحوادث المرورية بالطرق السريعة والمكشوفة، إذ يواجه الكثير من سائقي السيارات صعوبة في مناظرة الطرق لمسافات تسمح بتفادي الاصطدام بالسيارات الأخرى.

ويرصد التقرير التالي مجموعة من الخطوات التي ينصح باتباعها قبل وأثناء القيادة اضطراريًا في الأجواء العاصفة لتفادي الحوادث:

فحص الإطارات

احرص على أن تفحص سيارتك قبل الخروج في حال معرفتك بوجود عاصفة ترابية؛ فالإطارات يجب أن تكون بحالة جيدة.

مسافة الرؤية

احرص على أن تترك مسافة لا تقل عن 300 متر من السيارة التي تسير أمامك على الطريق لرؤية واضحة.

إضاءة المصابيح

شغل "المصابيح الأمامية" و"مصابيح الضباب" حتى تسمح لقائدي المركبات الأخرى برؤيتك من مسافة بعيدة.

الفرامل المفاجئة

ينصح خبراء المرور بتفادي الاستخدام المفاجئ للفرامل في الأجواء العاصفة، لعدم التعرض لخطر الاصطدام بالسيارات الأخرى المحيطة.

غلق زجاج السيارة

احرص على غلق زجاج السيارة؛ حتى تتجنب أي عوائق أو حطام متطاير يكون أمامك على الطريق.

ماسحات الزجاج

تأكد من أن ماسحات الزجاج الأمامي والخلفي تعمل بصورة جيدة إلى جانب تفقد ماء الماسحات قبل الخروج في العاصفة.

التوقف عن القيادة

ينصح خبراء السلامة بالهيئة الألمانية بالتوقف إلى جانب الطريق في حال زاد معدل سرعة الرياح؛ حيث إن الاستمرار في القيادة قد يعرض السيارة إلى الانقلاب.

الهاتف المحمول

التحدث بالهاتف المحمول أثناء القيادة في الأجواء العاصفة يزيد من مخاطر التعرض للحوادث.

الانشغال بغير الطريق

تحذر الإدارة العامة للمرور من الانشغال عن مراقبة الطريق أثناء القيادة.

استخدام الإشارات

يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، وذلك تفاديًا للاصطدام بالسيارات القادمة من الخلف.

حوادث السيارات عاصفة ترابية قيادة السيارات نصائح للسيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجنيه يعزز مكاسبه في نهاية التعاملات ويقفز لمستويات ما قبل تعويم 2024
أخبار البنوك

الجنيه يعزز مكاسبه في نهاية التعاملات ويقفز لمستويات ما قبل تعويم 2024
الصين تدخل على خط الأزمة الإيرانية وتوجه رسالة صريحة إلى ترامب
مصراوى TV

الصين تدخل على خط الأزمة الإيرانية وتوجه رسالة صريحة إلى ترامب
75 ألف فرصة عمل في قطاع الاتصالات خلال 3 سنوات.. ما القصة؟
اقتصاد

75 ألف فرصة عمل في قطاع الاتصالات خلال 3 سنوات.. ما القصة؟
"تحمل روح الثأر".. ماذا قالت الصحف السنغالية عن مباراة مصر والسنغال؟
رياضة عربية وعالمية

"تحمل روح الثأر".. ماذا قالت الصحف السنغالية عن مباراة مصر والسنغال؟
لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026
أخبار مصر

لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)