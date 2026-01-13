إعلان

انتصار جديد لزينة... حكم يلزم أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خدم

كتب : أحمد عادل

12:02 م 13/01/2026

الفنان أحمد عز

كتب- أحمد عادل:

قال المحامي معتز الدكر، دفاع الفنانة زينة، إن محكمة استئناف عالي الأسرة أصدرت حكمها بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خدم.

وأضاف الدكر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن محكمة استئناف الأسرة سبق وأن قضت بإلزام أحمد عز بدفع 60 ألف جنيه كنفقة للأولاد.

وكانت الفنانة زينة قد قدمت مستندات تؤكد – وفقًا لما ورد في أوراق القضية – أن أحمد عز تقاضى أجورًا مرتفعة مقابل عدة أعمال فنية، من بينها فيلم "الممر" ومسلسل "أبوعمر المصري"، مشيرة إلى أن دخله الفني شهد زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ما يستدعي إعادة تقدير النفقة.

المحامي معتز الدكر الفنانة زينة أبوعمر المصري الفنان أحمد عز

