إعلان

أصولها مصرية.. ما هي مهام دينا باول رئيسة ميتا الجديدة؟

كتب- محمود الهواري:

11:48 ص 13/01/2026 تعديل في 11:57 ص

دينا باول ماكورميك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة ميتا تعيين دينا باول ماكورميك الأمريكية من أصول مصرية في منصب الرئيسة ونائبة رئيس مجلس الإدارة، في خطوة تعكس توجه الشركة لتعزيز هيكلها القيادي مع تسارع استثماراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية العالمية.

وقالت ميتا إن دينا باول كانت عضوا مؤثرا في مجلس إدارة الشركة خلال الفترة الماضية، وشاركت بشكل مباشر في جهود تسريع العمل على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الفائق الشخصي، ما جعلها خيارا مناسبا لتولي المنصب الجديد في مرحلة توسع شديدة التعقيد.

ما هي مهام وصلاحيات دينا باول في منصبها الجديد؟

وبحسب بيان الشركة، ستنضم دينا باول إلى فريق الإدارة التنفيذية في ميتا، حيث ستسهم في توجيه الاستراتيجية العامة للشركة والإشراف على تنفيذها، في وقت تعمل فيه ميتا على بناء نموذج مادي ومالي ضخم يُتوقع أن يدعم العقد المقبل من الحوسبة.

وتشمل هذه التوسعات إنشاء مراكز بيانات عملاقة، وأنظمة طاقة متقدمة، وشبكات اتصال عالمية على نطاق غير مسبوق، وهو ما يرفع من مستوى التعقيد التشغيلي والمالي لمشروعات الشركة.

دينا باول رئيسة ميتا

وقال مارك زوكربيرغ، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إن خبرة دينا باول في أعلى مستويات التمويل العالمي، إلى جانب علاقاتها الواسعة حول العالم، تجعلها مؤهلة بشكل فريد لمساعدة الشركة على إدارة هذه المرحلة الجديدة من النمو بصفتها رئيسة ونائبة لرئيس مجلس الإدارة.

الاستثمار والبنية التحتية

وأوضح البيان أن دينا باول ستعمل بشكل وثيق مع فرق الحوسبة والبنية التحتية لضمان تنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات بما يتماشى مع أهداف ميتا الاستراتيجية، مع التركيز على تحقيق أثر اقتصادي إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها الشركة حول العالم.

كما ستقود "دينا" جهود ميتا لبناء شراكات استراتيجية جديدة في رأس المال، والبحث عن طرق مبتكرة لتوسيع القدرة الاستثمارية طويلة الأجل للشركة، في ظل المنافسة المتصاعدة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وتتمتع دينا باول ماكورميك بخبرة تزيد على 25 عاما في مجالات التمويل العالمي، والأمن القومي، والتنمية الاقتصادية، إذ أمضت 16 عاما في بنك جولدمان ساكس، حيث شغلت مناصب قيادية رفيعة، من بينها عضويتها في اللجنة الإدارية وقيادتها لأعمال الاستثمار السيادي العالمية.

وخلال عملها هناك، قادت عددا من المبادرات الاقتصادية المؤثرة، مثل برامج 10 آلاف امرأة، و10 آلاف شركة صغيرة، ومليون امرأة سوداء، والتي ساهمت في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص طويلة الأمد حول العالم.

وفي مجال الخدمة العامة، عملت دينا باول مع رئيسين أمريكيين، إذ شغلت منصب نائبة مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، كما عملت مستشارة بارزة في البيت الأبيض ومساعدة لوزير الخارجية كوندوليزا رايس خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش.

وقبل انضمامها إلى ميتا، شغلت منصب نائبة رئيس مجلس الإدارة والرئيسة ورئيسة خدمات العملاء العالمية في شركة BDT & MSD Partners.

يذكر أن دينا باول ولدت في القاهرة، وتحمل الجنسية الأمريكية، إذ هاجرت مع أسرتها إلى الولايات المتحدة في سن مبكرة، قبل أن تبني مسيرة مهنية بارزة أوصلتها إلى مناصب قيادية في كبرى المؤسسات المالية والتكنولوجية عالميا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دينا باول ماكورميك رئيسة ميتا المصرية دينا باول فيسبوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أصولها مصرية.. ما هي مهام دينا باول رئيسة ميتا الجديدة؟
أخبار و تقارير

أصولها مصرية.. ما هي مهام دينا باول رئيسة ميتا الجديدة؟
كان ينتقد قادة إفريقيا المتشبثين بالسلطة… رئيس أوغندا يسعى إلى ولاية سابعة
شئون عربية و دولية

كان ينتقد قادة إفريقيا المتشبثين بالسلطة… رئيس أوغندا يسعى إلى ولاية سابعة
2 مليون جنيه تأمين مؤقت.. تفاصيل وقيمة مزاد تفكيك كوبري السيدة عائشة
أخبار مصر

2 مليون جنيه تأمين مؤقت.. تفاصيل وقيمة مزاد تفكيك كوبري السيدة عائشة
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟.. 6 أسباب محتملة
نصائح طبية

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟.. 6 أسباب محتملة
"التقسيط هو الحل".. الغندور يفجر مفاجأة حول فسخ عقد محترف الأهلي
رياضة محلية

"التقسيط هو الحل".. الغندور يفجر مفاجأة حول فسخ عقد محترف الأهلي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون