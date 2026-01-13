إعلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل يوميا؟

كتب : أسماء مرسي

08:00 ص 13/01/2026

تعبيرية

العسل أحد أقدم الأطعمة الطبيعية المستخدمة للشفاء والتغذية، كما أنه يوفر العديد من الفوائد الصحية.

وفقا لموقع "onlymyhealth"، إليك ما يحدث لجسمك عند تناول العسل يوميا:

تقوية المناعة

نظرا لأنه غني بمضادات الأكسدة ويمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، ما يساعد الجسم على مقاومة العدوى.

تخفيف التهاب الحلق

من أشهر العلاجات المنزلية للسعال الجاف أو الرطب وتهيج الحلق، خصائصه المضادة للبكتيريا تسهم في التئام الأنسجة وتقليل الألم والالتهاب، وبالتالي تخفيف تهيج الحلق وتحسين الراحة أثناء البلع.

علاج مشكلات الجيوب الأنفية

تساعد الخصائص العلاجية للعسل على تقليل الالتهابات في هذه التجاويف الصغيرة، ما يسهل التنفس ويقلل من تراكم المخاط.

إنقاص الوزن

العسل من أفضل الأطعمة لدعم فقدان الوزن بشكل طبيعي، إذ يعمل على زيادة معدل الأيض وحرق الدهون، حتى أثناء النوم.

تعزيز جودة النوم

يؤدي تناوله إلى إفراز هرمون "الميلاتونين"، المسؤول عن تنظيم النوم، والشعور بالاسترخاء، خاصة لمن يعانون من صعوبة في النوم أو اضطرابات النوم المتكررة.

تقوية الذاكرة والقدرات الذهنية

العسل يقلل الإجهاد التأكسدي في الدماغ ويزيد من عوامل التغذية العصبية، ما يدعم الذاكرة ويحسن الوظائف العقلية، كما يعزز الدورة الدموية في الدماغ ويقلل من نشاط الخلايا التي تسبب فقدان الذاكرة.

العسل فوائد العسل تقوية المناعة

