شرطة التموين تضبط 11 طن دقيق بلدي مدعم خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:08 م 13/01/2026

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية

كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، تم خلالها ضبط نحو 11 طن دقيق أبيض بلدي مدعم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، وذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

