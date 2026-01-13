محافظ الأقصر يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي في إسنا وأرمنت

عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا، لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي يتم تنفيذ مرحلتها الأولى داخل محافظة الأقصر في قرى مركزي إسنا وأرمنت، وذلك بحضور الدكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس أحمد حسن، مسئول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي إسنا وأرمنت والتى تم الانتهاء من معظمها وبلغت نسب تنفيذ المشروعات المتبقية منها مرحلة متقدمة.

وخلال الاجتماع قامت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ، باستعراض تفصيلي لموقف مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية، حيث أوضحت أنه تم نهو عدد 82 مشروع من إجمالي 90 مشروع بالمحافظة وذلك بعدد 26 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمرحله الأولى بمركزي أرمنت وإسنا، وأنه جاري نهو باقي المشروعات المتبقية خلال فترة وجيزة وبذلك يكون تم نهو المبادرة الرئاسية لمشروعات الصرف الصحي بمحافظه الأقصر ضمن المرحله الأولى.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على المتابعة الدقيقة على الأرض للمشروعات المتبقية والتنسيق الكامل بين كل العناصر المنفذة لتلك المشروعات، مع التأكيد على الإلتزام بالمواعيد المحددة دون أي تقاعس أو تقصير والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات إلى الخدمة وتحقيق الاستفادة للمواطنين، مؤكدا أنه سيتم المرور بنفسه على المشروعات للتأكد من انتظام وإنجاز العمل.

حضر الاجتماع رئيس مدينة أرمنت العميد أحمد الهواري، ورئيس مدينة إسنا على سيد صادق، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني لمحافظ الأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالجهاز، والمهندس محمد فوزي نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة.