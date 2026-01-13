ضعف عضلة القلب من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على قدرة القلب على ضخ الدم بشكل طبيعي، وتؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة.

وفقا لموقع "onlymyhealth"، إليك أعراض وأسباب ضعف عضلة القلب، بالإضافة إلى طرق الوقاية:

أعراض ضعف عضلة القلب

سرعة ضربات القلب

يلاحظ البعض خفقان القلب أو تسارعه، خاصة عند بذل مجهود بدني. يحدث ذلك لأن القلب يحاول تعويض ضعف الضخ عن طريق زيادة سرعة نبضاته، ما يزيد الوضع سوءا مع الوقت.

ضيق التنفس

ضعف القلب يؤدي إلى صعوبة في التنفس، خاصة عند القيام بأي نشاط، ويصاحبه شعور بثقل في الصدر، مع تفاقم الحالة، ينخفض مستوى الأكسجين في الدم، ما يتسبب في تلف دائم للأنسجة.

نقص الطاقة

يؤثر ضعف القلب على توصيل الأكسجين إلى أعضاء الجسم، ما يجعل المصابين يشعرون بالخمول والتعب المستمر، حتى عند القيام بالأنشطة اليومية البسيطة.

الانتفاخ

تراكم السوائل بسبب ضعف القلب يؤدي إلى انتفاخ البطن، وتورم الساقين والكاحلين والقدمين، وهو من الأعراض الشائعة التي تشير إلى قصور في وظيفة القلب.

أسباب ضعف عضلة القلب

زيادة سمك عضلة القلب

المعروف باسم اعتلال عضلة القلب الضخامي، حيث تصبح عضلات حجرات القلب أكثر سمكا، ما يقلل من مرونتها ويجعل القلب مضطرا لبذل جهد أكبر لضخ الدم.

تمدد البطين الأيسر

توسع البطينات يقلل من قدرتها على ضخ الدم بشكل كافٍ، هذا النوع أكثر شيوعا لدى البالغين فوق سن 45 عاما، والرجال أكثر عرضة، كما يزيد تاريخ الإصابة بالنوبات القلبية أو أمراض الشريان التاجي من المخاطر.

عضلة القلب المتصلبة

المعروف باسم اعتلال عضلة القلب التقييدي، حيث تفقد عضلة القلب مرونتها، ما يقلل من قدرة القلب على تخزين الدم وضخه.

تندب البطين الأيمن

سببا نادرا لضعف القلب، يحدث عادة بسبب طفرة جينية، ويؤدي إلى اضطرابات في نظم القلب.

علاج ضعف عضلة القلب

يعتمد العلاج على شدة الحالة ونوع اعتلال عضلة القلب، ويشمل:

الأدوية: لتقليل الالتهاب، منع تجلط الدم، والحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وتنشيط وظائف القلب.

الأجهزة الطبية: في الحالات الشديدة، قد يُستخدم زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أجهزة إزالة الرجفان.

جراحة زرع القلب: تُعتبر الملاذ الأخير للحالات الحرجة، نظرًا لمخاطرها العالية.

الوقاية أفضل من العلاج

اتباع نمط حياة صحي، مع مراقبة ضغط الدم، مستويات الكوليسترول، والتحكم في الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة، يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بضعف عضلة القلب.

