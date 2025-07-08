الضوء ليلا.. خطر خفي على صحة القلب

أشارت دراسة حديثة أجراها باحثون من معهد فلندرز للأبحاث الصحية والطبية في أستراليا، بالتعاون مع زملاء من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى وجود صلة بين التعرض للضوء الساطع ليلًا وزيادة مخاطر الإصابة بخمسة أمراض قلبية وعائية رئيسية.

شملت الدراسة أكثر من 88 ألف شخص من البنك الحيوي البريطاني، والذين ارتدوا أجهزة استشعار ضوئية لتتبع تعرضهم للضوء بين عامي 2013 و2016، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

5 أمراض قلبية مرتبطة بالضوء الليلي

أظهرت النتائج أن المستويات الأعلى من التعرض للضوء الليلي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بعدة أمراض قلبية، مقارنة بمن تعرضوا لأقل قدر من الضوء الليلي، واجه المشاركون في الشريحة الأكثر تعرضًا مخاطر أعلى تتراوح بين:

23-32% لأمراض الشريان التاجي.

42-47% لاحتشاء عضلة القلب.

45-56% لقصور القلب.

28-32% للرجفان الأذيني.

28-30% للسكتة الدماغية.

وظلت هذه الارتباطات قائمة حتى بعد ضبط عوامل مثل النشاط البدني، والتدخين، واستهلاك الكحول، والنظام الغذائي، ومدة النوم، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، وحتى المخاطر الجينية.

اختلافات حسب الجنس والعمر

كشفت الدراسة عن اختلافات ملحوظة في الارتباطات بين المجموعات السكانية:

النساء أظهرن ارتباطًا أقوى بقصور القلب ومرض الشريان التاجي.

المشاركون الأصغر سنًا أظهروا ارتباطًا أقوى بقصور القلب والرجفان الأذيني.

أشار الباحثون أيضا إلى أن التعرض للضوء غير الطبيعي ليلا يؤدي إلى اختلال الساعة البيولوجية في الجسم، يمكن لهذا الاختلال أن يسبب اضطرابات أيضية ووعائية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، مثل ضعف تحمل الجلوكوز وزيادة القابلية للإصابة بالسكري، ما يعزز خلل بطانة الأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

كما يزيد من فرط التخثر، وتلف بطانة الأوعية الدموية وتضخم عضلة القلب، اضطرابات في نظم القلب نتيجة تضارب إشارات التوقيت.

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