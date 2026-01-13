إعلان

رئيسة فنزويلا تُعين الحارس الشخصي لـ نيكولاس مادورو وزيرا في حكومتها

كتب : مصراوي

08:45 ص 13/01/2026

ديلسي رودريجيز

وكالات

عينت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريجيز، أحد الحراس الشخصيين السابقين لسلفها الذي اعتقلته الولايات المتحدة نيكولاس مادورو، وزيرا في حكومتها.

وقررت روديجيز تعيين الكابتن خوان إسكالونا وزيرا للمكتب الرئاسي الذي يدير جدول أعمال الرئيس ويتولى التنسيق مع الوكالات الحكومية.

وكان اسكالونا مساعدا سابقا للرئيس الراحل هوجو تشافيز، قبل أن ينضم لاحقا إلى الفريق الأمني لمادورو، واستمر في هذا الدور إلى أن جرى اعتقال مادورو في الثالث من يناير، إلى جانب زوجته سيليا فلوريس.

وأسفر الهجوم الأمريكي عن مقتل نحو 55 عنصرا من الفريق الأمني لمادورو، من بينهم 32 كوبيا كانوا يتولون حمايته في إطار ترتيبات مع سلطات هافانا الحليفة لفنزويلا.

وبدد ظهور اسكالونا في أول اجتماع لمجلس وزراء رودريجيز، الذي عقد الأسبوع الماضي، شائعات كانت قد ترددت حول مقتله خلال الضربة الجوية.

وجاء تعيين اسكالونا ضمن حزمة التغييرات الأولية في حكومة تواجه ضغوطا متزايدة من واشنطن للدخول في مفاوضات تتيح للولايات المتحدة الوصول إلى النفط الفنزويلي.

كما شملت التعديلات استبدال قائد الحرس الرئاسي، الذي يشرف على وحدة مكافحة التجسس إلى جانب تعيين مسؤول اقتصادي جديد لإدارة الملف المالي.

وعينت رودريجيز ضابطا عسكريا آخر، هو انيبال كورونادو، وزيرا للبيئة، وفقا لروسيا اليوم.

