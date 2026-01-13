من أسرة واحدة.. إصابة 6 أشخاص بتسمم غذائي في بني سويف



بني سويف- حمدي سليمان:

أُصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة، داخل منزلهم بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، يفيد بوصول كلال من: "رشا. أ. ع"، 36 عامًا، و"صباح. ن. م" 37 عامًا"، وأبنائها "آلاء.ح. ش"، 10 أعوام، و"ملك. ح. ش"، 14 عامًا، و"يوسف. ح. ش"، 17 عامًا، و "محمد. ح. ش"، 4 أعوام، مصابين بحالة إعياء شديد وقيء مستمر إثر تناولهم وجبة فاسدة.

تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.