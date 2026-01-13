زوجة إمام عاشور تنشر صور عائلية وتوجه إليه رسالة

مفاجأة غير سارة لعمرو الجزار بعد اقترابه من الأهلي

عمرو زكي يزور حسن شحاتة بعد خروجه من المستشفى

القاهرة - مصراوي

نشرت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة وهي برفقة إمام عاشور.

وظهرت ياسمين خلال خاصية "الستوري" عبر موقع "إنستجرام" بنشر صورة تجمعها مع إمام عاشور واصدقائه.

وعلقت ياسمين على الصورة قائلا: "وحشتني أوي ياحبيبي"، ويغيب إمام عاشور عن زوجته، بسبب وجوده مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويشارك إمام عاشور مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، ونجح منتخب مصر في الصعود إلى دور نصف نهائي كأس الأمم.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره السنغالي يوم الأربعاء الموافق 14 يناير، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.