اليوم.. مدبولي يحضر احتفالية "سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز"

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في احتفالية "سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز"، والتي تعكس جهود الدولة في توفير وحدات سكنية للمواطنين خلال العقد الأخير، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد رئيس الوزراء، صباح يوم أمس الاثنين، مراسم توقيع اتفاقيات تمويل مبدئية لمشروع "ڤالي للطاقة المستدامة، الذي تقوم بتطويره وتنفيذه شركة سكاتك Scatec النرويجية، وجاء ذلك على هامش احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بالمحافظات المصرية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية السكنية والطاقة المستدامة، ودعم المشروعات الوطنية الرائدة في مختلف القطاعات الحيوية.

