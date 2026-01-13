بالزي المغربي .. زوجة النني الثانية تنشر صورا جديدة لابنهما

عمرو زكي يزور حسن شحاتة بعد خروجه من المستشفى

القاهرة - مصراوي

نشرت حنان المغربية زوجة محمد النني الثانية لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لابنهما بالزي المغربي.

وظهرت حنان عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" وهي تصور ابنها مرتديا الزي المغربي على سجادة الصلاة، ويمسك بيده سبحة.

وعلقت على الصورة قائلا: "ماشاء الله"، وقد أنجت حنان من محمد النني طفلا لم يذكروا أسمه حتى الآن.

كما أعلنت زوجة النني زواجهما في العام الماضي، موضحة أن عقد زواجهما تم في 10 أكتوبر 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".