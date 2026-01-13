رغم الالتزام بالحمية الغذائية وممارسة التمارين الرياضية، يظن الكثير من الأشخاص أن بعض الأطعمة الصحية لا تشكل أي خطر، لكنها يمكن أن تتحول سريعا إلى مصدر غير صحي للسعرات الحرارية أو السكريات أو الملح.

في هذا الصدد، أشارت أخصائية التغذية البريطانية ليلي سوتر أن هناك 6 أطعمة شائعة يظن أنها صحية لكنها تحتاج لتناولها باعتدال، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ألواح البروتين

رغم كونها وسيلة سريعة لزيادة البروتين، تحتوي بعض الألواح على سكريات عالية يُصعب هضمها، لذا من الضروري قراءة الملصقات الغذائية بعناية، وتجنب الألواح التي تحتوي على أكثر من 22.5 جراما من السكر لكل 100 جرام.

الخضروات الجذرية المشوية

البنجر والجزر والبطاطا تبدو صحية، لكنها غنية بالسكريات، الطهي على حرارة عالية يقلل الألياف ويزيد من امتصاص السكر، خاصة عند إضافة زيوت أو تحليلات.

الزيتون

دهون صحية وفيتامين هـ، لكن محتوى الملح مرتفع، لذا من الضروري غسل الزيتون قبل تناوله وتقليل الوجبة إلى 5-10 حبات لكل وجبة.

الفواكه المجففة

الفواكه المجففة غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لكنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات المركزة التي تضر بالأسنان، لتجنب ذلك، يُنصح بتناول حوالي 30 جراما منها مع الوجبات، أو استبدالها بالفواكه الطازجة بين الوجبات للحفاظ على صحة الفم.

الحمص

الحمص مصدرا ممتازا للبروتين والألياف، لكنه يحتوي على سعرات ودهون مرتفعة بسبب الطحينة والزيت المستخدمين في تحضيره، لتفادي زيادة السعرات، يفضل تناول 2-3 ملاعق كبيرة لكل وجبة، واستبدال الصلصات الثقيلة بصلصة الزبادي قليلة الدسم للحصول على وجبة صحية ومتوازنة.

تتبيلات السلطة

تحتوي التتبيلات الجاهزة على نسب عالية من الدهون أو السكريات، ما يفقد القيمة الغذائية للسلطة، لتجنب ذلك، عليك استخدام 1-2 ملعقة كبيرة فقط، أو تحضير تتبيلة منزلية صحية تعتمد على زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو مع عصير الليمون، أو خليط الطحينة مع عصير الليمون والثوم لمذاق غني وفوائد غذائية أكبر.

