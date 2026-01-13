الحليب من الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبروتينات المفيدة لصحة العظام والأسنان، لكن تناوله مع بعض المكملات الغذائية والأدوية يقلل من فعاليتها أو يضعف امتصاصها.

في هذا السياق، إليكم أبرز المكملات والأدوية التي يتأثر امتصاصها بالحليب، وفقا لموقع "Verywell Health".

مكملات الحديد

الحديد أحد أكثر المعادن تأثرا بالحليب، حيث يرتبط الكالسيوم الموجود فيه بالحديد داخل الجهاز الهضمي، كما يعيق بروتين الكازين امتصاصه، هذا بدوره يقلل استفادة الجسم من الحديد، خاصة لدى المصابين بفقر الدم.

لذا يُفضل تناول مكملات الحديد مع الماء أو أطعمة غنية بفيتامين C، وترك مدة لا تقل عن ساعتين بين الحديد والحليب أو منتجات الألبان.

مكملات الزنك

الزنك ضروري للمناعة والتئام الجروح، لكن الكالسيوم يقلل امتصاصه، خاصة في صورته الدوائية مثل "سلفات الزنك" و"جلوكونات الزنك"، المعدنان يتنافسان على الامتصاص في الأمعاء، ما يضعف استفادة الجسم من الزنك، لذلك ينصح بتناوله مع وجبة خفيفة تحتوي على بروتين أو فيتامين C لتعزيز الامتصاص.

مكملات المغنيسيوم

الحليب يعيق امتصاص المغنيسيوم بشكل كبير، لكن مشاركة الكالسيوم له بعض مسارات الامتصاص تقلل فائدته بدرجة بسيطة.

يفضل تناول المغنيسيوم مع الماء، وترك مدة زمنية ساعة إلى ساعتين عن الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

أدوية الغدة الدرقية

دواء "ليفوثيروكسين" المستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية يتأثر بالحليب، إذ يرتبط الكالسيوم والبروتين بالدواء داخل الجهاز الهضمي ويقلل امتصاصه، لذلك ينصح بتناول هذا الدواء صباحا على معدة فارغة مع الماء، والانتظار 30–60 دقيقة قبل الإفطار، وتجنب منتجات الألبان لمدة أربع ساعات على الأقل.

بعض المضادات الحيوية وأدوية أخرى

تشمل هذه المضادات الحيوية مثل "التتراسيكلين" و"الفلوروكينولون"، إضافة إلى أدوية للقلب وضغط الدم والجهاز الهضمي، الكالسيوم في الحليب يرتبط بجزيئات الدواء ويقلل فعاليته.

اقرأ أيضا:

حسام موافي يحذر من جلطة الحوض ومضاعفاتها الخطيرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركديه الساخن يوميا؟

10 علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بمرض الكبد الدهني

احذر.. علامة على الأظافر تدل على الإصابة بسرطان خبيث

"موجود في تلاجتك".. طعام شهير قد يحميك من نقص فيتامين د



