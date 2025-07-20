العلاج بالموسيقى يخفف التوتر والارتباك لدى مرضى الخرف

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أنجليا روسكين البريطانية أن الاستماع إلى الموسيقى يحسن الحالة النفسية والذهنية لدى مرضى الخرف الذين يتلقون العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.

اختبر الباحثون تأثير الموسيقى على الحالة النفسية والذهنية لمرضى الخرف المقيمين في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وفقًا لموقع "لينتا رو".

وكجزء من الدراسة، عمل معالج موسيقى متفرغ في جناحين مخصصين لمرضى الخرف، حيث تم وضع خطط موسيقية فردية لكل مريض. شملت هذه الخطط جلسات للغناء والاستماع أو العزف على الآلات الموسيقية. أظهرت النتائج تحسنًا طفيفًا في جودة حياة المرضى، وانخفاضًا في شدة أعراض التوتر والارتباك لديهم، دون تسجيل أي حالات سلبية مرتبطة بالعلاج.

ويمكن أن يكون العلاج بالموسيقى بديلا آمنا للأدوية النفسية التي تستخدم غالبا لتقليل القلق والعدوانية لدى مرضى الخرف. كما يمكن توسيع نطاق هذا النموذج العلاجي وتطبيقه في العديد من مراكز الرعاية الطبية لتحسين حياة المرضى وتخفيف العبء على الموظفين.

كما أن الاستماع إلى الموسيقى قد يخفف من حدة الألم لدى المصابين ببعض الأمراض، ويمكن استخدامه كوسيلة لتشتيت الانتباه وتخفيف الانزعاج الناجم عن الإصابات.

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