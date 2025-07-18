إحداها تبدأ من 17 جنيها.. 4 فواكه تخفض الكوليسترول وتحمي القلب

كتبت- شيماء مرسي

قد تساعد بعض الفواكه التي تحتوي على الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة على دعم صحة القلب والأوعية الدموية وخفض الكوليسترول.

وفي هذا التقرير نرصد 4 فواكه تخفض الكوليسترول وتقوي القلب، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الحمضيات

تحتوي الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت والليمون على فيتامين سي والألياف القابلة للذوبان ومركب البكتين، مما يسهم في خفض مستويات الكوليسترول ومرونة الشرايين وتقليل الالتهابات.

ويصل سعر الكيلو من 25 إلى 35 جنيها، وفقا لموقع سوق العبور.

التفاح

يحتوي على مركب البكتين ومضادات الأكسدة البوليفينول، لذا فإن تناول تفاحة يوميا بانتظام قد يسهم في انخفاض الكوليسترول وحماية الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات.

ويصل سعر الكيلو من 20 إلى 38 جنيها، وفقا لموقع سوق العبور.

الأفوكادو

تساعد الدهون الجيدة الموجودة فيه على رفع مستويات الكوليسترول الجيد وخفض الضار.

كما أن تناول ثمرة أفوكادو واحدة يوميا يخفض مستويات الكوليسترول، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

ويصل سعر الكرتونة من 200 إلى 240 جنيها، وفقا لموقع سوق العبور.

الموز

يؤدي الموز دورا حيويا في خفض مستويات الكوليسترول، وذلك بفضل محتواه الغني بالألياف القابلة للذوبان إلى جانب الستيرولات النباتية الذي يعملان معا بفعالية لمنع الجسم من امتصاص الكوليسترول الضار.

يصل سعر الكيلو من 17 إلى 27 جنيها، وفقا لموقع سوق العبور.

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