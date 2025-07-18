خطر خفي لقلبك وأسنانك.. احذر تغميس البسكويت في الشاي

كتبت- شيماء مرسي

تغميس البسكويت في الشاي عادة شائعة تحمل في طياتها مخاطر صحية قد لا يدركها الكثيرون.

وفي هذا الصدد يرصد "مصراوي" أضرار تغميس البسكويت في الشاي، وفقا لموقعي "onlymyhealth" و"timesofindia".

نسبة السكر العالية في البسكويت

معظم أنواع البسكويت مليئة بالسكر المكرر، لذا عند تناولها مع الشاي، يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم .

كما أنه يزيد من فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويسهم في زيادة الوزن وانخفاض مستويات الطاقة.

وعادة ما يرتبط الارتفاع الحاد في نسبة السكر في الدم بانهيار حاد بعد ذلك، مما يجعلك تشعر بالتعب والرغبة في تناول المزيد من السكر مرة أخرى بعد فترة وجيزة.

المزيد من السعرات الحرارية

عادة ما يصنع البسكويت من الدقيق الأبيض والسكر ولا يوفر أي قيمة غذائية ويحتوي على سعرات حرارية فارغة، والتي عادة ما تسبب زيادة الوزن.

لذا عند غمسه مع الشاي وتناوله بانتظام، سيشجع على الإفراط في تناول الطعام، ومع مرور الوقت، قد يؤدي إلى زيادة غير طبيعية في الوزن ومشكلات صحية أخرى.

الدهون المتحولة والزيوت الضارة

تحتوي معظم البسكويت الجاهز على الدهون المتحولة والزيوت المهدرجة، مما يضر بصحة قلبك.

حيث ترفع هذه الدهون مستويات الكوليسترول السيئ في الدم بينما تقلل مستويات الكوليسترول الجيد؛ وهذا يسبب العديد من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقد يؤدي الاستهلاك المستمر للبسكويت الذي يحتوي على هذه الدهون الضارة إلى بعض مشكلات القلب والأوعية الدموية الخطيرة، بالرغم من تناوله بكميات صغيرة.

الحموضة ومشكلات الجهاز الهضمي

يحتوي الشاي على التانينات، مما يزيد من حموضة المعدة، وقد يؤدي شرب الشاي مع البسكويت الغني بالكربوهيدرات والغني بالسكر والدقيق المكرر إلى تفاقم مشكلات الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المريء والانتفاخ وعسر الهضم.

سوء الامتصاص

قد يؤثر الإفراط في تناول الشاي على امتصاص المعادن كالحديد والكالسيوم، حيث يحتوي على مركبات التانين التي قد ترتبط بهذه المعادن، ما يمنع الجسم من امتصاص كميات كافية منها، مما يؤدي إلى نقصها مع مرور الوقت.

الإفراط في تناول الطعام دون وعي

البسكويت، كالكثير من الوجبات الخفيفة، يحفز استجابة تلقائية لتناوله، خاصة عندما يرتبط بمناسبات اجتماعية أو لحظات استرخاء، مثل شرب الشاي.

وفي هذه المواقف، غالبا ما يميل الأفراد إلى تناول البسكويت دون الانتباه إلى الكمية المستهلكة.

وتكمن المشكلة في أن البسكويت لا يعطي شعورا بالشبع طويل الأمد، نظرا لافتقاره للألياف والعناصر الغذائية التي تسهم في ذلك.

وهذا الافتقار يجعله سهل الإفراط في تناوله، مما يؤدي إلى استهلاك كميات إضافية من السعرات الحرارية والسكر والدهون غير الصحية، والتي تتراكم في الجسم دون أن تقدم أي فائدة غذائية.

انخفاض سكر الدم

يحتوي البسكويت على الكثير من السكريات المكررة والكربوهيدرات التي يمتصها الجسم بسهولة، مما يتسبب في ارتفاع السكر في مستويات الدم.

مشكلات الفم

البسكويت لزج بطبيعته ويلتصق بالأسنان، وعندما يقترن بمحتوى السكر في الشاي، فإنه يشكل خطرا على تطور تسوس الأسنان ومشكلات الأسنان الأخرى.

وتغذي السكريات الموجودة في كل من الشاي والبسكويت البكتيريا الضارة الكامنة في الفم، مما يؤدي إلى تكوين البلاك والتسوس وأمراض اللثة.

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