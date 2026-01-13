15 صورة جديدة لزوجة محمد عواد بإطلالة شتوية

مفاجأة غير سارة لعمرو الجزار بعد اقترابه من الأهلي

القاهرة - مصراوي

نشرت الإعلامية حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة جديدة من الصور.

ويذكر أن حنين خالد تزوجت من محمد عواد عام 2017، وتعمل حنين خالد كمذيعة من قبل زواج محمد عواد.

واعتدنا على إطلالات حنين خالد الأنيقة في الكثير من المناسبات التي تظهر بها، حيث أشاد المتابعون بإطلالتها الأنيقة وجمالها اللافت.

وانتقلت حنين خالد إلى إذاعة "راديو الزمالك"، بعد إنشاء الراديو حديثا ويتابع الراديو عدد كبير من جماهير نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره المصري يوم الخميس الموافق 15 يناير، ضمن مواجهات الجولة السابعة في كأس عاصمة مصر.