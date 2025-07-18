ما سر الشعور بالتعب بعد تناول الخبز؟.. مفاجأة

كتبت- شيماء مرسي

الخبز عنصر أساسي على موائدنا حول العالم، ولا يكاد يخلو منزل منه، ومع ذلك، يشعر بعض بالتعب والإرهاق بعد تناوله.

وهذا الشعور قد يكون له عدة أسباب تتعلق بطريقة تفاعل أجسامنا مع مكونات الخبز.

وقالت أخصائية التغذية البريطانية روهيني باتيل: "الخبز بحد ذاته ليس هو المتهم الوحيد وراء الشعور بالنعاس بعد الأكل، وغالبا ما يكمن السبب في أننا لا نتناول وجبات متوازنة مع الخبز، وبدلا من ذلك، تتحول الوجبة إلى كمية كبيرة من الكربوهيدرات المكررة"، وفقا لموقع "onlymyhealth".

لماذا يحدث ذلك؟

عند تناول الخبز يفرز الجسم الأنسولين بسرعة والذي تحفزه الكربوهيدرات المكررة.

والهرمون الذي يحفز الجسم على النوم هو الميلاتونين، حيث ينتج هذا الميلاتونين بكمية أكبر عندما تحتوي وجبتنا على كميات كبيرة من الكربوهيدرات المُكرّرة، وبالمثل، تحفز الأطعمة الشائعة المتناولة مع الخبز، مثل الجبن والبيض استجابة هرمونية لتحويل التربتوفان الموجود فيها إلى ميلاتونين.

ومن الأسباب الأخرى التي تجعل الخبز يشعرك بالنعاس والتعب هو أنه غذاء ذو مؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يعني أنه يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة، مما يمنحك الطاقة لفترة قصيرة فقط ما يشعرك بالخمول.

والجلوتين، وهو بروتين موجود بشكل طبيعي في القمح وبعض الحبوب الأخرى، هو ما يمنح العجين تلك المرونة المميزة ويساعد على تماسكه، ومع ذلك، لا يستطيع الجميع هضم الجلوتين بشكل كامل.

لذلك، ليس من المستغرب أن يعاني بعض الأشخاص من أعراض مزعجة مثل التعب، الخمول، وتشوش الذهن بعد تناول الخبز أو المنتجات التي تحتوي على الجلوتين، وهذا يشير إلى أن حساسية الجلوتين أو عدم تحمله قد يكون السبب وراء شعور البعض بالإرهاق بعد وجبة خبز.

ومن المرجح أيضا أن تشعر بالتعب والدوار إذا كنت تتبع نظاما غذائيا يفتقر إلى البروتين أو الدهون الصحية، أو إذا كانت البكتيريا الموجودة في جسمك وأمعائك تكافح من أجل هضم الطاقة لأي سبب من الأسباب.

هل يجب أن تتوقف عن تناول الخبز؟

الشعور بالخمول بعد تناول الخبز لا يعني بالضرورة أن عليك التوقف عن تناوله تماما، لكن يمكنك اختيار أنواع الحبوب الكاملة التي تحفز إطلاق الأنسولين بشكل أبطأ، مما يحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم، ويطلق السيروتونين تدريجيا ويحافظ على مستوى طاقتك مرتفعا، وبهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بالخبز دون الشعور بالتعب.

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