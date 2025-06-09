احذر ألم الكتف الأيمن.. 4 أعراض خطيرة للذبحة الصدرية

كتبت- رودينا ضوه:

ألم الكتف الأيمن قد يكون عرضًا شائعًا يعاني منه الكثيرون لأسباب مختلفة، منها العضلية أو العصبية، ولكن في بعض الحالات قد يكون هذا الألم إشارة تحذيرية لمشكلة قلبية خطيرة مثل الذبحة الصدرية.

وعلى الرغم من أن الذبحة الصدرية عادة ما تظهر بألم في الصدر أو الكتف الأيسر، إلا أن بعض المرضى قد يشعرون بألم في الكتف الأيمن، مما قد يسبب ارتباكًا في التشخيص.

وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال لقائه ببرنامج "باب الخلق" مع الإعلامي "محمود سعد"، من أن ألم الكتف الأيمن قد يكون مؤشرًا على الإصابة بالذبحة الصدرية، وليس مجرد مشكلة عضلية كما يعتقد البعض.

وأوضح "موافي"، أن الذبحة الصدرية لا تقتصر أعراضها على ألم في منتصف الصدر فقط، بل قد تمتد لتشمل الكتفين، الرقبة، والظهر.

وأشار إلى أن الشعور بـ"الحموضة" قد يكون أيضًا علامة على الذبحة الصدرية، خاصة إذا لم تستجب لأدوية الحموضة التقليدية.

ومن العلامات التي تستدعي القلق:

الشعور بألم في الكتف الأيمن أو الأيسر عند بذل مجهود بدني مثل صعود الدرج أو الجري.

ظهور الألم بعد الانفعال أو التوتر النفسي

استمرار الحموضة رغم تناول الأدوية

الشعور بألم بعد تناول مشروبات باردة



وشدد "موافي"، على أهمية إجراء رسم قلب في أسرع وقت ممكن عند ظهور هذه الأعراض، لأن التأخر في التشخيص قد يؤدي إلى تطور الحالة إلى جلطة في الشريان التاجي.

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