الخارجية الروسية ترفض دعم مشروع القرار الأمريكي بشأن إيران بمجلس الأمن

كتب : وكالات

03:22 ص 09/05/2026

مجلس الأمن الدولي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها لن تدعم مشروع القرار الأمريكي المتعلق بإيران داخل مجلس الأمن الدولي، في موقف يعكس استمرار التباين بين موسكو وواشنطن بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وذلك وفقًا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

وأكدت الخارجية الروسية أن موقف موسكو يستند إلى ضرورة التعامل مع القضايا الدولية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، مشيرة إلى أن بعض المقترحات المطروحة داخل مجلس الأمن لا تسهم في تهدئة الأوضاع أو تحقيق الاستقرار.

ويأتي الموقف الروسي في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالملف الإيراني، وسط تحركات دبلوماسية متواصلة داخل أروقة الأمم المتحدة بشأن آليات التعامل مع الأزمة والتطورات السياسية والعسكرية المرتبطة بها.

وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة خلافات متزايدة حول عدد من القضايا الدولية، من بينها الملف الإيراني، حيث تتمسك موسكو بمواقف داعمة للحلول السياسية وترفض الضغوط والعقوبات الأحادية التي تستهدف طهران.

