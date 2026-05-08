إعلان

انتبه.. 9 أطعمة ترفع ضغط الدم بسرعة

كتب : نرمين ضيف الله

06:00 م 08/05/2026

ضغط الدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفاع ضغط الدم يُعد من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا حول العالم، وغالبًا ما يتطور بصمت دون أعراض واضحة، ورغم أن كثيرين يربطونه فقط بالملح، فإن الحقيقة أن هناك مجموعة واسعة من الأطعمة اليومية قد ترفع ضغط الدم تدريجيًا دون أن ننتبه، سواء بسبب الصوديوم أو السكر أو الدهون أو حتى طرق التصنيع.

في هذا التقرير نستعرض 9 أطعمة شائعة قد تكون سببًا خفيًا لارتفاع الضغط.

اللحوم المصنعة (مثل النقانق واللانشون)

تُعتبر اللحوم المصنعة من أكثر المصادر الغنية بالصوديوم والمواد الحافظة، وهي عوامل تؤدي لاحتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم مع الوقت.

وتشمل هذه الفئة السجق، البسطرمة، والسلامي، وغالبًا ما يتم تناولها بشكل يومي في السندويشات، بحسب "healthline".

الشوربة الجاهزة والمعلبة

الشوربات الجاهزة تحتوي على كميات عالية من الملح لتحسين الطعم وإطالة الصلاحية، ما يجعلها سببًا مباشرًا لزيادة ضغط الدم عند الإكثار منها.

الجبن المصنع

بعض أنواع الجبن مثل الشيدر والمطبوخ تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم، رغم أنها تبدو غذاءً بسيطًا. ومع كثرة تناولها، قد ترفع ضغط الدم تدريجيًا.

المخللات والأطعمة المحفوظة بالملح

المخللات تعتمد أساسًا على التخليل بالملح، ما يجعلها من أكثر الأطعمة تركيزًا بالصوديوم، وبالتالي قد تسبب ارتفاعًا ملحوظًا في الضغط.

الخبز والمعجنات

قد يبدو الخبز بريئًا، لكنه من المصادر غير المتوقعة للصوديوم، خصوصًا مع الاستهلاك اليومي الكبير له في الوجبات المختلفة.

الوجبات السريعة

البرجر والبيتزا والدجاج المقلي تحتوي على كميات كبيرة من الملح والدهون المشبعة، ما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم بشكل مباشر وغير مباشر.

الصلصات الجاهزة (مثل الصويا والكاتشب)

تحتوي الصلصات الجاهزة على كمية ملح، فترفع الضغط دون أن يشعر الشخص بذلك.

المشروبات السكرية

المشروبات الغازية والعصائر الصناعية تساهم في زيادة الوزن ومقاومة الإنسولين، مما ينعكس على ارتفاع ضغط الدم بشكل غير مباشر.

الأطعمة المجمدة الجاهزة

الوجبات المجمدة غالبًا تحتوي على نسب عالية من الصوديوم والمواد الحافظة للحفاظ على الطعم، مما يجعلها من الأسباب الخفية لارتفاع الضغط.

اقرأ أيضًا:

7 أطعمة شائعة ترفع ضغط الدم.. تجنبها

أطعمة ومشروبات ترفع ضغط الدم- احذر تناولها

5 أطعمة ترفع ضغط الدم.. احذر تناولها يوميا

ضغط الدم أطعمة صحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2026
مدارس

موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2026
13 دقيقة حفظت حياته.. فريق طبي ينقذ مريضًا من جلطة قلبية في مستشفى العلمين
أخبار المحافظات

13 دقيقة حفظت حياته.. فريق طبي ينقذ مريضًا من جلطة قلبية في مستشفى العلمين
كسر خط مياه رئيسي.. تحرك عاجل لـ 3 جهات في الإسكندرية - صور
أخبار المحافظات

كسر خط مياه رئيسي.. تحرك عاجل لـ 3 جهات في الإسكندرية - صور
إعلام إيراني: تبادل إطلاق نار بين قوات أمريكية وإيرانية قرب مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: تبادل إطلاق نار بين قوات أمريكية وإيرانية قرب مضيق هرمز
كيف تحركت أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي خلال الأسبوع؟
اقتصاد

كيف تحركت أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي خلال الأسبوع؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
من "الاستسلام غير المشروط" لمفاوضات الـ30 يومًا.. كيف تغيرت أهداف ترامب في حرب إيران؟