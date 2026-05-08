ارتفاع ضغط الدم يُعد من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا حول العالم، وغالبًا ما يتطور بصمت دون أعراض واضحة، ورغم أن كثيرين يربطونه فقط بالملح، فإن الحقيقة أن هناك مجموعة واسعة من الأطعمة اليومية قد ترفع ضغط الدم تدريجيًا دون أن ننتبه، سواء بسبب الصوديوم أو السكر أو الدهون أو حتى طرق التصنيع.

في هذا التقرير نستعرض 9 أطعمة شائعة قد تكون سببًا خفيًا لارتفاع الضغط.

اللحوم المصنعة (مثل النقانق واللانشون)

تُعتبر اللحوم المصنعة من أكثر المصادر الغنية بالصوديوم والمواد الحافظة، وهي عوامل تؤدي لاحتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم مع الوقت.

وتشمل هذه الفئة السجق، البسطرمة، والسلامي، وغالبًا ما يتم تناولها بشكل يومي في السندويشات، بحسب "healthline".

الشوربة الجاهزة والمعلبة

الشوربات الجاهزة تحتوي على كميات عالية من الملح لتحسين الطعم وإطالة الصلاحية، ما يجعلها سببًا مباشرًا لزيادة ضغط الدم عند الإكثار منها.

الجبن المصنع

بعض أنواع الجبن مثل الشيدر والمطبوخ تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم، رغم أنها تبدو غذاءً بسيطًا. ومع كثرة تناولها، قد ترفع ضغط الدم تدريجيًا.

المخللات والأطعمة المحفوظة بالملح

المخللات تعتمد أساسًا على التخليل بالملح، ما يجعلها من أكثر الأطعمة تركيزًا بالصوديوم، وبالتالي قد تسبب ارتفاعًا ملحوظًا في الضغط.

الخبز والمعجنات

قد يبدو الخبز بريئًا، لكنه من المصادر غير المتوقعة للصوديوم، خصوصًا مع الاستهلاك اليومي الكبير له في الوجبات المختلفة.

الوجبات السريعة

البرجر والبيتزا والدجاج المقلي تحتوي على كميات كبيرة من الملح والدهون المشبعة، ما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم بشكل مباشر وغير مباشر.

الصلصات الجاهزة (مثل الصويا والكاتشب)

تحتوي الصلصات الجاهزة على كمية ملح، فترفع الضغط دون أن يشعر الشخص بذلك.

المشروبات السكرية

المشروبات الغازية والعصائر الصناعية تساهم في زيادة الوزن ومقاومة الإنسولين، مما ينعكس على ارتفاع ضغط الدم بشكل غير مباشر.

الأطعمة المجمدة الجاهزة

الوجبات المجمدة غالبًا تحتوي على نسب عالية من الصوديوم والمواد الحافظة للحفاظ على الطعم، مما يجعلها من الأسباب الخفية لارتفاع الضغط.

