أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، متوقعة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على معظم المناطق، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس يكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء الحارة خلال فترات النهار، خاصة بالمناطق الجنوبية.

وأضافت "الأرصاد" أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 31 درجة للعظمى و18 للصغرى، فيما تسجل السواحل الشمالية 27 للعظمى و18 للصغرى، بينما تصل درجات الحرارة في شمال الصعيد إلى 35 درجة للعظمى و19 للصغرى، وتسجل جنوب الصعيد 38 درجة للعظمى و23 للصغرى.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية اليوم

حذرت "الهيئة" من تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 وحتى 8 صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتوقعت نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، مشيرةً إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى 3.5 متر.

ولفتت "الأرصاد" إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح المبكرة بسبب الشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر تحسبًا لأي تغيرات في حالة الطقس.

