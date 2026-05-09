تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي 2026 ، اليوم السبت، بجميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الدولة لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة دعم القطاع الزراعي وضمان توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين في التوقيت المناسب، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

كارت الفلاح لضبط التوزيع ومنع التلاعب

أوضحت وزارة الزراعة، أن صرف الأسمدة يتم من خلال منظومة كارت الفلاح، بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات التوزيع وتحقيق العدالة في وصول الدعم لمستحقيه، مع منع أي تسرب للأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي في القطاع الزراعي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الدعم وتحقيق الشفافية.

توافر الكميات ومتابعة يومية للصرف

أشارت "الوزارة" إلى وجود تنسيق مستمر مع شركات ومصانع إنتاج الأسمدة لضمان انتظام عمليات التوريد، مع التأكيد على توافر كميات كافية داخل الجمعيات الزراعية مع بدء الموسم.

ولفتت إلى وجود مخزون استراتيجي آمن يلبي احتياجات المزارعين، إلى جانب متابعة يومية لحركة الصرف والتوزيع في مختلف المحافظات لضمان الانضباط.

إجراءات صارمة ضد المخالفات والرقابة الميدانية

شددت وزارة الزراعة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات داخل منظومة توزيع الأسمدة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية ضد أي تجاوزات.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تشمل التلاعب في الحصص أو مخالفة ضوابط الصرف، مع تكثيف أعمال التفتيش والرقابة الميدانية من قبل أجهزة الوزارة ومديريات الزراعة.

دعم مستمر وتحسين جودة الإنتاج الزراعي

أكدت "الزراعة" في سياق متصل، استمرار جهودها في دعم المزارعين من خلال توفير مدخلات إنتاج زراعي مدعمة وعالية الجودة، بما يسهم في تحسين خصوبة التربة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

وأوضحت أن المخصبات الزراعية تمثل عنصرًا مهمًا في تطوير الإنتاج، كونها مركبات حيوية وعضوية وكيميائية تساعد على تحسين التربة وزيادة امتصاص النباتات للعناصر الغذائية، وتقليل الاعتماد على الأسمدة المعدنية.

التوعية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي

أعلنت "الوزارة" التوسع في برامج التوعية والإرشاد الزراعي لتعريف المزارعين بأساليب الاستخدام الأمثل للأسمدة والمخصبات، بما يحقق أعلى إنتاجية ممكنة للمحاصيل الاستراتيجية، مؤكدةً أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة القطاع الزراعي.

واختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتأكيد على استمرارها في تقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعين، والعمل على تطوير منظومة الخدمات الزراعية بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

