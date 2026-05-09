الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

"بيراميدز وأهلي طرابلس".. أسباب توضح غضب جماهير الأهلي من حسام البدري

كتب : يوسف محمد

02:01 ص 09/05/2026
ارتبط اسم المدرب المصري حسام البدري خلال الساعات الماضية، بالعودة لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب رحيل الدنماركي ياس توروب عن تدريب الفريق.

ومع ارتباط اسم البدري بالعودة مرة أخرى لتدريب المارد الأحمر، أبدت جماهير القلعة الحمراء، غضبها بشكل كبير من هذا الأمر، خاصة مع وجود خلافات سابقة بين البدري وجماهير الأحمر.

أزمات حسام البدري مع جماهير النادي الأهلي

ولا تنسى جماهير النادي الأهلي للبدري حتى الآن، ما فعله مع الفريق عام 2013، حينما ترك المارد الأحمر في وسط الموسم، انتقل لتدريب فريق أهلي طرابلس الليبي.

والغضب من رحيل حسام البدري آنذاك عن الفريق، في وقت صعب من الموسم لم يسيطر على الجماهير فقط، بل أبدت لجنة الكرة بالأهلي آنذاك، التي كانت تضم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة وهادي خشب ورئاسة حسين حمدي رئيس النادي آنذاك.

وأدانت لجنة التخطيط بالأهلي آنذاك تصرف البدري، حيث خرجت ببيان رسمي، أكدت خلاله أن ما قام به البدري تصرف غير مسؤول ولا يصدر من أحد أبناء النادي.

توليه رئاسة بيراميدز عام 2018 بعد رحيله عن الأهلي بأشهر قليلة

ومع بداية تأسيس نادي بيراميدز وتحويله من الأسيوطي لبيراميدز، كان يعلم جميع من يتواجد في الوسط الرياضي، مدى المنافسة القوية بين الأهلي وبيراميدز، في ذلك الوقت تم الاستعانة البدري كرأس للنادي.

وجاءت خطوة تعيين البدري كرئيس لنادي بيراميدز، بعد أشهر قليلة من رحيله عن المارد الأحمر مما تسبب في حالة غضب كبيرة لدى الجماهير الحمراء من البدري، حيث كان يرى عدد كبير من الجماهير الحمراء، أن فريق بيراميدز تم تأسيسه لمنافسة الأحمر فقط.

هتافات جماهير الأهلي ضد البدري

وفي مباراة الفريق الماضية أمام إنبي بالدوري المصري، التي انتهت لصالح الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل، هتفت جماهير الأهلي ضد البدري، مؤكدة على عدم رغبتها في عودته لتدريب الفريق.

وهتفت جماهير الأحمر التي تواجدت في المدرجات آنذاك: "حسام البدري مالوش مكان".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم 20 مايو المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

