تبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم، نظر محاكمة سيدة متهمة بإنهاء حياة أطفالها الثلاثة داخل فيلا سكنية بمنطقة الشروق، في واقعة مأساوية هزت الرأي العام، بعد اعترافها بارتكاب الجريمة بدعوى مرورها بحالة نفسية سيئة.

محاكمة أم أنهت حياة أطفالها الثلاثة داخل فيلا بالشروق

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة هي والدة الأطفال الثلاثة المجني عليهم، وأنها أقدمت على خنقهم داخل الفيلا محل إقامتها، قبل أن تُخطر الأجهزة الأمنية بنفسها وتعترف بتفاصيل الواقعة فور اكتشافها.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثامين 3 أطفال داخل فيلا بالشروق، وبهم آثار خنق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وبإجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هوية المتهمة وضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، ثم أمرت بإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة.