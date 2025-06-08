تحمي من مرض السكري.. طعام يقي من أمراض القلب ويحارب الكوليسترول

كتبت- شيماء مرسي

الزنجبيل عشبة تستخدم في المطبخ لإضافة نكهة مميزة للعديد من الأطباق، وبالإضافة إلى ذلك، قد يساعد تناوله في الوقاية من العديد من الأمراض.

وكشف موقع "clevelandclinic" تأثير تناول الزنجبيل على الالتهابات والمناعة والجهاز الهضمي.

الزنجبيل والالتهابات

قد يسهم تناول الزنجبيل في تثبيط إنزيمات الالتهاب، كما يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تحارب نشاط الشوارد الحرة في الجسم، وتمنع تلف الخلايا والالتهاب والتورم.

الزنجبيل والمناعة

يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للأكسدة تحمي الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة وتقوي المناعة وتقلل العدوى.

الزنجبيل والجهاز الهضمي

يساعد الزنجبيل على الوقاية من الغثيان وتهدئة المعدة وتقليل الشعور بالدوار وتقلصات المعدة.

فوائد أخرى لـ الزنجبيل

-خفض مستويات السكر في الدم.

-فقدان الوزن.

-الوقاية من أمراض القلب.

-تقليل مستويات الكوليسترول.

-تخفيف آلام العضلات والمفاصل.

-تخفيف آلام الدورة الشهرية.

-مكافحة الجراثيم.

-صحة الفم.

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