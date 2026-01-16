مباريات الأمس
مصدر لمصراوي: إيقاف قيد عاشر في طريق الزمالك

كتب-مراسل مصراوي:

02:58 م 16/01/2026 تعديل في 02:59 م
تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة، برفض المحكمة الرياضية الاستئناف المقدم منه، في قضية السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق السابق.

وقال مصدر بالزمالك لمصراوي: "محكمة كاس ترفض استئناف الزمالك في قضية السنغالي ابراهيما نداي لاعب الفريق السابق وتحكم للاعب بمليون و600 ألف دولار، وهو الحكم نهائي".

وأضاف: "ومن المتوقع أن يتم تطبيق إيقاف قيد جديد على الزمالك بعد 45 يوم من تاريخ حكم محكمة كاس، وهذه القضية العاشرة".

ويعاني الزمالك من إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم، بعد وصول عدد القضايا المرفوعة ضد النادي إلى 9 قضايا، بسبب مستحقات متأخرة تخص لاعبين ومدربين سابقين، إلى جانب أندية خارجية.

إبراهيما نداي الزمالك إيقاف قيد الزمالك

