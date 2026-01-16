بـ"صورة وتعليق" ويجز يثير الجدل بشأن ارتباطه .. ما القصة؟

أثار مطرب الراب ويجز، حالة من الجدل بعد نشره صورة مع فتاة ترتدي فستان زفاف، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام.

وأرفق ويجز، تعليقا على الصورة التي ظهر فيها بـ"الحناء" في يده، وتضع الفتاة يدها عليه، وتظهر جزء منها دون توضيح لوجهها، قال فيه: "الحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ارتباط ويجز وزواجه.

وأعاد برنامج "et بالعربي" نشر صورة ويجز عبر صفحته على إنستجرام، وحملت تعليق: "ويجز يودع العزوبية ويعلن ارتباطه رسميا من دون الكشف عن هوية العروس".

يذكر أن، آخر أعمال ويجز أغنية "كلام فرسان" بمشاركة محمد منير، ومن كلمات الشاعر أمير طعيمة بمشاركة ويجز.