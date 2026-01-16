انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 54.99 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و55.17 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك مصر: 54.92 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و55.13 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

بنك القاهرة: 54.92 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و55.13 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.99 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و55.17 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 54.95 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و55.14 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.