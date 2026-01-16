إعلان

ويتكوف يثمن دور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي

كتب : مصراوي

05:41 م 16/01/2026

ستيف ويتكوف

كتب-مصراوي

تلقى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مساء اتصالا هاتفيا من المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الجمعة، إن الاتصال تناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب وبين البلدين الصديقين.

وبحسب الخارجية، فإن الجانبان أشاد بما تمثله العلاقات المصرية–الأمريكية من ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والرغبة المشتركة فى تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين ويدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأكدت الخارجية، أن الدكتور بدر عبد العاطي بحث مع المبعوث الأمريكي آخر المستجدات فى قطاع غزة، حيث تبادل الجانبان الرؤى بشأن الخطوات والإجراءات المقبلة بعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تم التأكيد على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، بما في ذلك بدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية عقب الإعلان عن تشكيلها، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأشارت إلى أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، لاسيما فى إيران، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل على خفض التصعيد وحدّة التوتر، وتحقيق التهدئة تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى عدم الاستقرار والفوضى، وضرورة تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

من جانبه، ثمن المبعوث الأمريكي الدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهود مصر المتواصلة في احتواء الأزمات الإقليمية المختلفة والدفع نحو حلول سياسية تسهم في تهدئة الأوضاع بالمنطقة.

