قفز 120 جنيهًا.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟

كتبت- آية محمد:

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تحركات متقلبة خلال الأسبوع، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6040 جنيهًا في نهاية تعاملات السبت الماضي إلى 6160 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة بلغت 120 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، صعدت أونصة الذهب من 4509 دولارات إلى 4607 دولارات، مسجلة مكاسب قدرها 98 دولارًا خلال نفس الفترة.

تحركات الذهب في السوق المصري

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات السبت والأحد الماضيين نحو 6040 جنيهًا، وارتفع يوم الاثنين إلى 6100 جنيه للجرام.

وفي يوم الثلاثاء، واصل الذهب صعوده مسجلًا 6138 جنيهًا، ثم وصل إلى أعلى مستوى في الأسبوع يوم الأربعاء عند 6160 جنيهًا للجرام.

وانخفض يوم الخميس إلى 6030 جنيهًا، قبل أن يعود للارتفاع مجددًا بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة مسجلًا 6160 جنيهًا للجرام.

تحركات الذهب في السوق العالمي

سجلت أونصة الذهب سعرًا ثابتًا عند 4509 دولارات بنهاية تعاملات السبت والأحد، ثم قفزت يوم الاثنين إلى 4615 دولارًا.

وفي يوم الثلاثاء، ارتفعت الأونصة بشكل طفيف إلى 4619 دولارًا، ثم وصلت إلى أعلى مستوى لها في الأسبوع يوم الأربعاء عند 4621 دولارًا.

وتراجعت الأسعار يوم الخميس إلى 4610 دولارات، قبل أن تنخفض قليلاً اليوم الجمعة إلى 4607 دولارات للأونصة.

اقرأ أيضًا:

انخفاض مفاجئ في أسعار الكتاكيت والدواجن.. فما السبب؟

بالعناوين.. 500 مكتب بريد تتيح التسجيل الإلكتروني لـ سكن الإيجار القديم البديل

شعبة المواد الغذائية: استقرار الدولار يهدئ الأسواق والأسعار تتجه للثبات قبل رمضان