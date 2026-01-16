مباريات الأمس
"نجري محادثات معه".. سلوت يتحدث عن محمد صلاح بعد خسارة أمم أفريقيا

كتب : هند عواد

12:52 م 16/01/2026
كشف أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، موعد عودة المصري محمد صلاح إلى الفريق، بعد خسارة الفراعنة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وخسر منتخب مصر من السنغال، بهدف نظيف، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، ويواجه نيجيريا، مساء غدا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة بيرنلي عن توقعه لموعد لعودة صلاح إلى الملاعب: "الأسبوع المقبل".

وأضاف: "نحن نجري محادثات معه حول ما هو متوقع منه هناك، وما هو متوقع منه هنا، ولكن أولاً وقبل كل شيء يحتاج إلى خوض مباراة يوم السبت، وفي الأسبوع المقبل سيعود إلينا، وأنا سعيد بعودته".

واختتم: "لقد كان مو لاعباً مهماً للغاية لهذا النادي ولي شخصياً، لذا أنا سعيد بعودته. حتى لو كان لدي 15 مهاجماً، لكنت سأظل سعيداً بعودته، هذا ليس وضعنا الحالي، لذا يسعدنا عودته بعد مباراة مهمة كان عليه أن يلعبها".

اقرأ أيضًا:

"زلزال الأرض مستمر".. الزمالك يتحرك للخروج من أزمة ديون المستثمرين

رقم ضخم.. كم تبلغ ثروة ياسين بونو حارس منتخب المغرب؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

