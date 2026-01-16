علي شعث: 200 ألف وحدة إيواء "مسبقة الصنع" أولى خطوات خطة إعمار غزة

قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إن اللجنة حصلت على دعم مالي مبدئي من الدول المانحة، وأوضح أنه جرى تخصيص موازنة متوسطة الأجل مدتها عامان لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف شعث خلال لقاء خاص مع الإعلامي سمير عمر عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخطوة الأهم تمثلت في إنشاء صندوق مالي خاص ضمن البنك الدولي، خُصص رسميًا لتمويل إعمار قطاع غزة وإغاثة سكانه.

واعتبر شعت ذلك خطوة عملية بالغة الأهمية لدعم جهود اللجنة، إلى وجود وعود واضحة من عدد من الدول الإقليمية بتقديم دعم مالي ملموس وكبير في المرحلة القادمة.

وتابع أن اللجنة الوطنية وضعت بالفعل خطة عمل واضحة المعالم والجداول الزمنية، مؤكدًا أن هذه الخطة تستند بشكل أساسي إلى "الخطة المصرية" التي أقرّتها الجامعة العربية سابقًا، والتي حظيت بموافقة دول العالم الإسلامي وترحيب رسمي من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح رئيس اللجنة أن الخطة المُعتمدة تتضمن أطرًا تنفيذية مفصلة في مجالات العمل الثلاثة الرئيسية: الإغاثة الإنسانية العاجلة، وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة، ومعالجة أزمة الإسكان الكارثية، خاصة في ظل التقديرات التي تشير إلى تعرض أكثر من 85% من إجمالي المساكن في قطاع غزة للتدمير الكامل أو الجزئي خلال الحرب التي استمرت لأكثر من عامين.

وأكد شعث أن أولى الخطوات العملية الملموسة في خطة إعادة التأهيل والإعمار ستكون توريد وتركيب 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع (كرفانات) بشكل عاجل وغير آجل إلى القطاع.

وأشار شعت إلى أن اللجنة قد شرعت بالفعل في اختيار مواقع جغرافية محددة ومناسبة لوضع هذه الوحدات، مع العمل على توفير كافة المرافق والخدمات الأساسية المرتبطة بها مثل التعليم والصحة والأمن والمساعدات الإنسانية، وذلك لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين الفلسطينيين الذين لا يزال الكثيرون منهم يعيشون في خيم مؤقتة معرضة لمخاطر العوامل الجوية القاسية.