كتبت- آية محمد:



ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 16-1-2026، مقارنةً بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".



سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4120 جنيهًا للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5297 جنيهًا للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6180 جنيهًا للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7062 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 49440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 70620 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 219628 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 353100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.11% إلى نحو 4610 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.