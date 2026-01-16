إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب : مصراوي

05:39 م 16/01/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 16-1-2026، مقارنةً بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي
ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4120 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5297 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6180 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7062 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب
وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 49440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب
سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 70620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 219628 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 353100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.11% إلى نحو 4610 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بتمثال وقصر ثقافة.. كيف خلدت أسيوط اسم الزعيم جمال عبد الناصر؟ (صور)
أخبار المحافظات

بتمثال وقصر ثقافة.. كيف خلدت أسيوط اسم الزعيم جمال عبد الناصر؟ (صور)
آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد العملية الجراحية
زووم

آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد العملية الجراحية
أغرب 5 أطعمة حول العالم.. لن تتوقع شكلها وطعمها (صور)
علاقات

أغرب 5 أطعمة حول العالم.. لن تتوقع شكلها وطعمها (صور)
خبراء: الذهب مرشح للارتفاع محليا وعالميا رغم التصحيحات المؤقتة
اقتصاد

خبراء: الذهب مرشح للارتفاع محليا وعالميا رغم التصحيحات المؤقتة
مدرب نيجيريا: "بالأمس نمت 3 ساعات فقط لأنني أريد الفوز على مصر"
رياضة عربية وعالمية

مدرب نيجيريا: "بالأمس نمت 3 ساعات فقط لأنني أريد الفوز على مصر"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان