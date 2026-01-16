خبراء: الذهب مرشح للارتفاع محليا وعالميا رغم التصحيحات المؤقتة

كتبت- آية محمد:

توقع خبراء الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي"، استمرار ارتفاع أسعار المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية وتوجهات البنوك المركزية.

وأشار الخبراء، إلى أنه من الممكن أن يصل سعر الأونصة إلى 5000 دولار، فيما قد يشهد جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا تدريجيًا ليصل إلى 7000 جنيه، رغم إمكانية حدوث بعض التصحيحات المؤقتة.

ويقول هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب من المتوقع أن تستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى التوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض البنك المركزي الأمريكي للفائدة على الدولار.

وأضاف ميلاد، أنه لا يوجد سقف محدد للأسعار وأن أي ارتفاع يتوقف على الأحداث الجارية، موضحًا أن التراجع الحالي في الأسعار يُعد تصحيحًا بسيطًا، ومن المتوقع أن يعود الذهب للارتفاع مرة أخرى.

ومن جانبه، أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن أسعار الذهب ستظل في حالة صعود طالما استمرت التوترات الدولية والسياسية.

وتوقع نجيب ارتفاعًا تدريجيًا للأسعار ومن الممكن أن يصل سعر الأونصة إلى 5000 دولار، وأن يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 6500 و7000 جنيه.

وأوضح أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن الذهب مرشح لمواصلة الصعود على المدى القريب، متوقعًا وصول سعر الأونصة إلى 5000 دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وعلى المدى المتوسط، توقع استمرار موجة الصعود خلال فترة رئاسة ترامب، ليصل الذهب إلى نطاق يتراوح بين 6000 و7000 دولار للأونصة، وعلى المدى البعيد، فلا يستبعد معطي أن تبلغ الأونصة 10 آلاف دولار خلال السنوات المقبلة في ظل استمرار العوامل الداعمة.

ويرجع معطي هذه التوقعات المرتفعة إلى عدة أسباب رئيسية، أهمها التوترات الجيوسياسية، خاصة المخاوف المرتبطة بملفات جرينلاند وفنزويلا وإيران.

وأضاف أن توجهات ترامب بشأن الدولار واتباعه سياسة الدولار الضعيف لدعم الصادرات والسياحة الأمريكية، ينعكس إيجابيًا على أسعار الذهب.

و أشار معطي أيضًا إلى تحركات البنوك المركزية الكبرى، وخصوصًا الصين ودول على خلاف مع الولايات المتحدة، في تقليص الاعتماد على الدولار وزيادة حيازتها من الذهب كملاذ آمن.

ورغم النظرة المتفائلة، حذر معطي من أن الذهب يشهد تقلبات حادة خلال الفترة الحالية، وقد يتعرض لتراجعات مفاجئة أو حركات تصحيحية.

