تجنبها فورا.. أطعمة شهيرة يتناولها كثيرون قد تدمر الدماغ

يمكن لبعض الأطعمة الشهيرة والتي يتناولها العديد من الأشخاص حول العالم، أن تشكل خطرا على صحة الدماغ، لذا يجب تجنبها فورا، أو على الأقل تناولها باعتدال، فما هي؟.

الأطعمة المقلية

بحسب موقع هيلث، فإن الأطعمة المقلية التي يتناولها كثيرون، تؤثر على وظائف الدماغ، وتسبب التهابًا، ما قد يتلف الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ بالدم، ويؤذيه.

اللحوم الحمراء

أطعمة أخرى شهيرة تهدد الدماغ، وهي اللحوم الحمراء الغنية بالدهون المشبعة، والتي تضر القلب والدماغ، لذا يجب الاعتدال في تناولها.

الكعك المحلى

هذا الطعام مليئ بالسكر، وضار بصحة الدماغ، يسبب التهابا مزدوجا نتيجة القلي العميق والسكر الزائد، وقد يسبب على المدى البعيد الإصابة بالخرف.

الصلصات المعبأة

تحتوي الصلصات المعبأة على كميات كبيرة من شراب الذرة عالي الفركتوز، والتي قد تسبب فقدان الذاكرة وتراجع أداء الدماغ.

اقرأ أيضا:

غني بالزنك.. نوع "تسالي" يحمي من أمراض القلب ويحسن المزاج في العيد

مشروب يسبب السرطان وحصوات الكلى.. احذر تناوله بعد الأكل في العيد

هتسافر في العيد؟.. احذر تناول هذه الأطعمة في الطائرة

"ينظف ويكنس".. أول روبوت في العالم يعمل في الفنادق

لهذه الأسباب.. احذري ارتداء الذهب والفضة معا