إعلان

الأمطار الغزيرة والفيضانات تودي بحياة أكثر من 100 شخص في منطقة الجنوب الأفريقي

كتب : مصراوي

04:51 م 16/01/2026

الأمطار الغزيرة والفيضانات تودي بحياة أكثر من 100

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جوهانسبرج- (أ ب)

أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى وفاة ما يقرب على 100 شخص في جنوب أفريقيا وموزمبيق وزيمبابوي، وحذرت السلطات اليوم الجمعة من أن هناك توقعات بأن تشهد عدة دول في منطقة الجنوب الأفريقى المزيد من ظواهر الطقس المضطرب.

وسجلت جنوب إفريقيا وفاة 19 شخصا على الأقل في اثنتين من مقاطعاتها الشمالية، بعدما أدت الأمطار الغزيرة التي بدأت في الهطول الشهر الماضي إلى فيضانات شديدة.

وذكرت وكالة الحدائق الوطنية في جنوب إفريقيا إن مروحيات أجلت السياح والموظفين الأسبوع الجاري من المخيمات التي غمرتها بالمياه إلى مناطق أخرى في منتزه كروجر الوطني الشهير، الذي أغلق أبوابه أمام الزوار بينما أصبح الوصول لبعض أجزائه متعذرا بسبب تضرر الطرق والجسور.

وفي موزمبيق المجاورة، أفاد معهد إدارة الكوارث وتقليل المخاطر بوفاة 103 أشخاص في موسم أمطار شديد غير معتاد منذ أواخر العام الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منطقة الجنوب الأفريقي جنوب إفريقيا الأمطار الغزيرة والفيضانات موزمبيق زيمبابوي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يفتتح مسجد العزيز الحكيم.. والبابا تواضروس
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يفتتح مسجد العزيز الحكيم.. والبابا تواضروس
خبراء: الذهب مرشح للارتفاع محليا وعالميا رغم التصحيحات المؤقتة
اقتصاد

خبراء: الذهب مرشح للارتفاع محليا وعالميا رغم التصحيحات المؤقتة
هل يشارك البابا تواضروس في قداس عيد الغطاس؟ مصدر يكشف التفاصيل
أخبار مصر

هل يشارك البابا تواضروس في قداس عيد الغطاس؟ مصدر يكشف التفاصيل
مصدر لمصراوي: إيقاف قيد عاشر في طريق الزمالك
رياضة محلية

مصدر لمصراوي: إيقاف قيد عاشر في طريق الزمالك
بـ"صورة وتعليق" ويجز يثير الجدل بشأن ارتباطه .. ما القصة؟
زووم

بـ"صورة وتعليق" ويجز يثير الجدل بشأن ارتباطه .. ما القصة؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان