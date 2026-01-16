جوهانسبرج- (أ ب)

أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى وفاة ما يقرب على 100 شخص في جنوب أفريقيا وموزمبيق وزيمبابوي، وحذرت السلطات اليوم الجمعة من أن هناك توقعات بأن تشهد عدة دول في منطقة الجنوب الأفريقى المزيد من ظواهر الطقس المضطرب.

وسجلت جنوب إفريقيا وفاة 19 شخصا على الأقل في اثنتين من مقاطعاتها الشمالية، بعدما أدت الأمطار الغزيرة التي بدأت في الهطول الشهر الماضي إلى فيضانات شديدة.

وذكرت وكالة الحدائق الوطنية في جنوب إفريقيا إن مروحيات أجلت السياح والموظفين الأسبوع الجاري من المخيمات التي غمرتها بالمياه إلى مناطق أخرى في منتزه كروجر الوطني الشهير، الذي أغلق أبوابه أمام الزوار بينما أصبح الوصول لبعض أجزائه متعذرا بسبب تضرر الطرق والجسور.

وفي موزمبيق المجاورة، أفاد معهد إدارة الكوارث وتقليل المخاطر بوفاة 103 أشخاص في موسم أمطار شديد غير معتاد منذ أواخر العام الماضي.