شبورة تصل حد الضباب وسحب بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس السبت

كتب : محمد أبو بكر

04:54 م 16/01/2026 تعديل في 05:05 م
كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 17 يناير 2026 والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود غدًا السبت، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت أن هناك فرص لتكون الشبورة المائية تصل لحد الضباب وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرة وشمال الصعيد ووسط سيناء اعتبارًا من 2 فجرًا وحتى 10 صباحًا.

