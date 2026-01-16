حادث مأساوي في بنها.. وفاة خمسة أشقاء إثر تسرب الغاز داخل منزلهم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي خمسة أشقاء مصرعهم نتيجة استنشاق الغاز داخل منزلهم بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، في حادث مأساوي أثار حالة من الحزن بين أهالي القرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بوجود حالات وفاة داخل المنزل، وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. وبعد المعاينة والفحص، تأكدت وفاة الأشقاء الأربعة، ونُقلت الجثامين إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم فرض كردون أمني حول المنزل، كما جرى إخطار الجهات المختصة للتأكد من عدم وجود خطر على المنازل المجاورة، في ظل الاشتباه بتسرب الغاز من مصدر داخل المسكن.

وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت ندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن تسرب الغاز، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الموقع لمعرفة الأسباب الفنية، وسط دعوات الأهالي للالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل حفاظًا على الأرواح.