إعلان

حادث مأساوي في بنها.. وفاة خمسة أشقاء إثر تسرب الغاز داخل منزلهم

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:45 م 16/01/2026

تسريب غاز - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي خمسة أشقاء مصرعهم نتيجة استنشاق الغاز داخل منزلهم بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، في حادث مأساوي أثار حالة من الحزن بين أهالي القرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بوجود حالات وفاة داخل المنزل، وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. وبعد المعاينة والفحص، تأكدت وفاة الأشقاء الأربعة، ونُقلت الجثامين إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم فرض كردون أمني حول المنزل، كما جرى إخطار الجهات المختصة للتأكد من عدم وجود خطر على المنازل المجاورة، في ظل الاشتباه بتسرب الغاز من مصدر داخل المسكن.

وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت ندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن تسرب الغاز، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الموقع لمعرفة الأسباب الفنية، وسط دعوات الأهالي للالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل حفاظًا على الأرواح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسرب الغاز محافظة القليوبية حادث مأساوي الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبرزهم المستشار عبدالمجيد محمود.. من حضر افتتاح الرئيس السيسي مسجد العزيز
أخبار مصر

أبرزهم المستشار عبدالمجيد محمود.. من حضر افتتاح الرئيس السيسي مسجد العزيز
خبراء: الذهب مرشح للارتفاع محليا وعالميا رغم التصحيحات المؤقتة
اقتصاد

خبراء: الذهب مرشح للارتفاع محليا وعالميا رغم التصحيحات المؤقتة
مصدر لمصراوي: إيقاف قيد عاشر في طريق الزمالك
رياضة محلية

مصدر لمصراوي: إيقاف قيد عاشر في طريق الزمالك
قفز 120 جنيهًا.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
اقتصاد

قفز 120 جنيهًا.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
قبل غرقها.. مواطنون يلتقطون صورًا مع السفينة FENER ببورسعيد (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

قبل غرقها.. مواطنون يلتقطون صورًا مع السفينة FENER ببورسعيد (فيديو وصور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان