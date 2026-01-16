آخر تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد العملية الجراحية

كتب- هاني صابر:

أصدر المطرب هاني شاكر، بيانا صحفيا يوضح من خلاله تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية بالعمود الفقري خلال الأيام الماضية.

وجاء في البيان الصادر عن هاني شاكر "يطمئن أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر جمهوره الكريم ومحبيه في مصر والعالم العربي، إلى أن حالته الصحية مستقرة ومطمئنة، وذلك بعد العملية الجراحية التي أُجريت له في العمود الفقري (تثبيت فقرات)، والتي تكللت بالنجاح بفضل الله".

وأوضح البيان: "وبناء على نصيحة الأطباء، يخضع الفنان هاني شاكر حاليًا لفترة راحة تمتد لمدة عشرة ايام ،على أن يستأنف نشاطه الفني اعتبارًا من 31/1 2026، من خلال حفل فني يُقام في أبو ظبي".

وتابع البيان: "كما يؤكد المكتب الإعلامي أن جميع الحفلات المعلنة قائمة في مواعيدها، وتشمل: 13/2 2026: باريس، 14/2 2026: بيروت (ضمن حفلات عيد الحب)، 2 /4 2026: القاهرة".

وأضاف: "هذا وانتهى أمير الغناء العربي هاني شاكر من تسجيل أغنية لبنانية جديدة بعنوان (إلا أنا وإياك) من ألحان أحمد بركات، كلمات مازن ضاهر، توزيع زاهر ديب، تسجيل حسام الصعبي".

وأختتم: "وقد عبر أمير الغناء العربي عن شكره العميق لجمهوره العريض على محبته واهتمامه ودعواته الصادقة، مؤكدًا شوقه الكبير للقاء محبيه قريبًا على المسارح".