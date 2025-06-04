تزيل السموم.. 3 مشروبات تحارب أمراض الكبد

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض المشروبات الصحية أن تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد، وإزالة السموم من الجسم، وتحسين الصحة بشكل عام.

وبحسب موقع تايمز أ وف إنديا، يمكن للنظام الغذائي أن يساعد على تحسين صحة الكبد، والحماية من الأمراض الخطيرة التي تصيب هذا العضو الحيوي بالجسم، وهناك 3 مشروبات صحية، يمكن أن تلعب هذا الدور المهم، وهي:

عصير البنجر

عصير البنجر مفتاح صحة الكبد، لغناه بالنترات ومضادات الأكسدة، وخاصة البيتالين، إذ تحارب التهابات الكبد وتقللها، كما تزيل السموم من الجسم، شريطة تناول العصير باعتدال مرة أو مرتين فقط أسبوعيا.

الشاي الأخضر

يعمل الشاي الأخضر على محاربة أمراض الكبد، فهو غني بالكاتيكينات، مثل إيبيجالوكاتشين جالات (EGCG)، الذي يحسن صحة الكبد.

كما يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في تنظيم استقلاب الدهون، ما يقلل من تراكمها في الكبد، إضافة إلى مضادات الأكسدة مثل الفينول والمفيدة للكبد، إذ تكافح الإجهاد التأكسدي، الذي يسبب تلف الكبد.

ولتحسين صحة الكبد، يجب تناول كوب أو كوبين فقط من الشاي الأخضر يوميا.

القهوة

تناول القهوة بانتظام يقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد، مثل مرض الكبد الدهني غير الكحولي وتليف الكبد، بفضل مضادات الأكسدة الموجودة بها، مثل حمض الكلوروجينيك، والتي تقلل الالتهاب وتحمي خلايا الكبد.

ولكن من المهم تناول كوب من القهوة فقط يوميا دون سكريات مضافة أو كريمة زائدة، لمنع جميع أنواع أمراض الكبد.