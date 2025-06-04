"ضيفيه لأكلك".. نوع توابل سحري يدمر الخلايا السرطانية

كتبت- أسماء مرسي:



الكركم من التوابل التي تدخل في العديد من الأكلات، وذلك لأنه يُضفي نكهة مميزة ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية، ولكن، هل تعلم كيف يساعد على محاربة الخلايا السرطانية؟



كيف يحارب الكركمين الخلايا السرطانية؟

يعتبر الكركمين، وهو المركب الكيميائي الأصفر المسؤول عن لون الكركمالذهبي، وبفضل خصائصه المضادة للسرطان، فهو يمتلك قدرة فريدة على:



قتل الخلايا السرطانية

يحفز عملية تعرف بـ "موت الخلايا المبرمج" (Apoptosis)، وهي طريقة طبيعية للجسم للتخلص من الخلايا التالفة أو غير المرغوب فيها، بما في ذلك الخلايا السرطانية



منع نمو الخلايا السرطانية

يمكن للكركمين أن يثبط نمو أنواع مختلفة من الخلايا السرطانية في أماكن متنوعة بالجسم مثل العظام، الثدي، الدماغ، القولون، المعدة، المثانة، الكلى، البروستاتا، والمبيض، وفقا لموقعي "economictimes" و"clevelandclinic ".



فوائد أخرى للكركم:

تقليل الالتهاب

الركم مضادًا قويًا للالتهابات، ما يساعد على تخفيف العديد من الحالات المرتبطة بالالتهاب المزمن.



تحسين الذاكرة

يعمل إضافة هذا المكون إلى الوجبات الغذائية على تحسين الذاكرة، وتقليل خطر الإصابة بألزهايمر.



مكافحة الإجهاد التأكسدي

يعمل أيضا كمضاد للأكسدة، محاربا الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا والإجهاد التأكسدي في الجسم.



تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

يمكن أن يسهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والشرايين التاجية.



تقليل أعراض الاكتئاب

يزيد الكركمين أيضا من مستويات السيروتونين والدوبامين، وهي مواد كيميائية في الدماغ تعمل على تنظيم الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب.