9 علامات للنوبة القلبية الصامتة يصعب ملاحظتها.. احذرها

كتب – سيد متولي



النوبة القلبية الصامتة - أو احتشاء عضلة القلب الصامت - هي نوبة قلبية تحدث دون ظهور أعراضها المعتادة، مثل ألم الصدر الشديد، وغالبًا ما يخطئ الناس في اعتبار هذه العلامات الخفية حالات أقل خطورة، ما يؤدي إلى تأخير التشخيص والعلاج.



وعلاوة على ذلك، قد تكون النوبات القلبية الصامتة أكثر شيوعًا لدى النساء منها لدى الرجال، ربما بسبب ظهور أعراض خفية وميل إلى التقليل من شأنها، وقد تعاني النساء من أعراض مثل ضيق التنفس والغثيان والإرهاق، والتي قد تُعزى خطأً إلى أسباب أخرى كالتوتر أو القلق.



فيما يلي 9 علامات قد تبدو وكأنها عسر هضم شائع، لكنها قد تشير إلى مشكلة أكثر خطورة، بحسب تايمز أوف إنديا.



تعب غير عادي

قد يكون التعب المستمر وغير المبرر، وخاصةً أثناء الأنشطة الروتينية، مؤشرًا مبكرًا على نوبة قلبية صامتة، يحدث هذا التعب لأن القلب لا يضخ الدم بكفاءة، ما يؤدي إلى انخفاض إمداد الجسم بالأكسجين، قد يشعر البعض بتعب غير عادي حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة.



انزعاج في الصدر

بخلاف ألم الصدر الشديد المصاحب عادةً للنوبات القلبية، قد تظهر النوبات القلبية الصامتة على شكل انزعاج خفيف في الصدر، أو ضغط، أو ضيق، قد يكون هذا الانزعاج عابرًا أو متقطعًا، ما يسهل تجاهله.



ضيق في التنفس

قد يشير ضيق التنفس أثناء ممارسة نشاط بدني بسيط، أو حتى أثناء الراحة، إلى وجود مشكلة في القلب، يحدث هذا العرض بسبب صعوبة ضخ القلب لكمية كافية من الدم لتلبية احتياجات الجسم، ما يؤدي إلى نقص الأكسجين.



الغثيان أو عسر الهضم

قد يرتبط الغثيان أو القيء أو الشعور بالامتلاء غير المبرر بالنوبات القلبية الصامتة، خاصةً عندما لا تكون مرتبطة بالوجبات، غالبًا ما يُخلط بين هذه الأعراض ومشاكل الجهاز الهضمي، لكنها قد تشير إلى مشاكل في القلب.



الدوخة أو الدوار

الشعور بالدوار أو الدوخة، خاصةً عند الوقوف المفاجئ، قد يكون علامة على انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ بسبب مشاكل في القلب، لا ينبغي تجاهل هذا العرض، فقد يشير إلى حالة صحية خطيرة.



التعرق البارد

التعرق المفاجئ وغير المبرر، وخاصةً دون بذل مجهود بدني، قد يكون علامة تحذيرية لنوبة قلبية، ويحدث التعرق البارد كاستجابة طبيعية للجسم للتوتر أو الألم، وقد يكون أكثر وضوحًا لدى بعض الأفراد.



ألم في الجزء العلوي من الجسم

قد يكون الألم أو الانزعاج في مناطق مثل الفك أو الرقبة أو الظهر أو الذراعين، دون ألم في الصدر، مؤشرًا على نوبة قلبية صامتة، قد يظهر هذا الألم ويختفي أو يكون خفيفًا، مشابهًا لإجهاد العضلات.



اضطرابات النوم

قد ترتبط صعوبة النوم أو الاستيقاظ دون الشعور بالانتعاش بمشاكل القلب، قد تحدث اضطرابات النوم بسبب الانزعاج أو القلق المرتبط بمشاكل القلب.



نوبات القلق

قد تسبق مشاعر قلق غير مبررة أو شعور بوجود خطب ما نوبة قلبية صامتة، ويُعتقد أن هذا يحدث نتيجة استجابة الجسم للضغط الناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب.