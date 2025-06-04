6 أكلات تدمر القلب وترفع الكوليسترول.. احذر تناولها في العيد

كتبت- شيماء مرسي

مع حلول الأعياد، تزداد موائدنا بالأطعمة الشهية التي تعد جزءا من احتفالاتنا، ولكن بالرغم من مذاقها الرائع إلا أنها تحمل في طياتها مخاطر صحية كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة القلب ومستويات الكوليسترول.

وإليك قائمة بالأطعمة التي ترفع مستويات الكوليسترول وتضر بالقلب، لذا يجب الابتعاد عن الإفراط في تناولها، وفقا لموقعي "healthline" و"webmd".

اللحوم الحمراء

قد يزيد الإفراط في تناول لحوم البقر والضأن من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، وذلك بفضل احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي قد ترفع مستوى الكوليسترول وتدمر القلب.

المخبوزات

غنية بالسكر المضاف، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية ونسبة السكر في الدم وأمراض القلب وزيادة الشعور بالجوع.

اللحوم المصنعة

مثل الهوت دوج والسجق تعد من أسوأ أنواع اللحوم التي تؤثر سلبا على القلب، فهي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، ومعظمها غني بالدهون المشبعة.

الأرز الأبيض والخبز والمعكرونة

يفتقر الأرز والخبز والمعكرونة والوجبات الخفيفة المصنوعة من الدقيق الأبيض إلى الألياف والفيتامينات والمعادن الصحية، لذا تتحول الحبوب المكررة بسرعة إلى سكر، يخزنه الجسم على شكل دهون.

وقد يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالحبوب المكررة إلى تراكم دهون البطن، وأمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني.

الأطعمة المقلية

غنية بالكوليسترول والسعرات الحرارية والدهون المتحولة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الوجبات السريعة

عامل خطر رئيسي للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسمنة وارتفاع مستويات الكوليسترول والالتهاب وضغط الدم والسكري وزيادة دهون البطن.

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