اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يتمنى الشفاء العاجل للبابا تواضروس

كتب- محمد نصار:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك للاطمئنان على صحته عقب العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص تمنياته لقداسة البابا بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب البابا تواضروس الثاني، عن بالغ امتنانه للرئيس على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس عمق مشاعر المودة والاهتمام.

