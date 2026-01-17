الكونجرس ينفي وجود تهديدات لجرينلاند

وكالات

نفى وفد من الكونجرس الأمريكي، خلال زيارة إلى الدنمارك، وجود أي تهديدات عسكرية لجزيرة جرينلاند، عقب سلسلة من التحذيرات والخطابات التي شنها الرئيس دونالد ترامب من أجل السيطرة على الجزيرة.

وصرح رئيس الوفد السيناتور كريس كونس، أنه يسعى إلى تهدئة الخطابات التي تثار حول الجزيرة، مؤكداً أن تلك الخطابات لا تثير إلا القلق، على حد تعبيره.

وشدد كريس كونس، على أن الولايات المتحدة تحترم الدنمارك وحلف الناتو وقد حققا جميعاً إنجازات عديدة، مطالباً الشعب الدنماركي ألا يتخلى عن ثقة الشعب الأمريكي به، وقد جمع الوفد أعضاء من الحزبيين الديمقراطي والجمهوري.

وفي هذا السياق، اشتعلت المظاهرات الداعمة لجرينلاند في العديد من المدن في وجه الأطماع التي يسعى إليها الرئيس الأمريكي، إذ حمل مجموعة من الأشخاص خلال مسيرة علم جرينلاند دعماً للجزيرة.

وحول تصاعد تلك الأزمة، اجتمع وزراء خارجية الدنمارك وجرينلاند في واشنطن بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو من أجل وضع حلاً لتلك الأزمة.