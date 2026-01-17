إعلان

الكونجرس ينفي وجود تهديدات لجرينلاند

كتب : مصراوي

03:54 م 17/01/2026

الكونجرس الأمريكي

وكالات

نفى وفد من الكونجرس الأمريكي، خلال زيارة إلى الدنمارك، وجود أي تهديدات عسكرية لجزيرة جرينلاند، عقب سلسلة من التحذيرات والخطابات التي شنها الرئيس دونالد ترامب من أجل السيطرة على الجزيرة.

وصرح رئيس الوفد السيناتور كريس كونس، أنه يسعى إلى تهدئة الخطابات التي تثار حول الجزيرة، مؤكداً أن تلك الخطابات لا تثير إلا القلق، على حد تعبيره.

وشدد كريس كونس، على أن الولايات المتحدة تحترم الدنمارك وحلف الناتو وقد حققا جميعاً إنجازات عديدة، مطالباً الشعب الدنماركي ألا يتخلى عن ثقة الشعب الأمريكي به، وقد جمع الوفد أعضاء من الحزبيين الديمقراطي والجمهوري.

وفي هذا السياق، اشتعلت المظاهرات الداعمة لجرينلاند في العديد من المدن في وجه الأطماع التي يسعى إليها الرئيس الأمريكي، إذ حمل مجموعة من الأشخاص خلال مسيرة علم جرينلاند دعماً للجزيرة.

وحول تصاعد تلك الأزمة، اجتمع وزراء خارجية الدنمارك وجرينلاند في واشنطن بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو من أجل وضع حلاً لتلك الأزمة.

الكونجرس ينفي وجود تهديدات لجرينلاند تهديدات عسكرية لجزيرة جرينلاند الكونجرس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب

